V piatok (09.04.2021) bola na základe oznámenia na linke 158 vyslaná hliadka bratislavských PMJčkárov a to na Tematínsku ulicu. Tam sa mala v uzamknutom byte na 12. poschodí nachádzať žena, ktorá podľa prvotných informácií operačného dôstojníka mala zámer skočiť z okna.

Policajti PMJ sa okamžite presunuli na uvedenú adresu. Po príchode na miesto, nadviazali policajti kontakt s dotknutou osobou. So ženou, ktorá bola značne rozrušená, pred dverami predmetného bytu neustále komunikovali a snažili sa ju upokojiť. Kým policajt nadviazal rozhovor so ženou a požiadal ju, aby sa nevzdiaľovala od vstupných dverí, jeho kolega vyrozumel rodinného príslušníka, ktorý vlastnil kľúče od bytu, aby sa dostavil na miesto.

Po chvíli však rozrušená žena za dverami aj napriek tomu, že s ňou policajti neustále udržiavali verbálny kontakt radikálnym spôsobom oznámila, že ide skočiť z okna a od dverí sa vzdialila.

Nakoľko vznikla dôvodná obava o život a zdravie ženy, policajti v súlade s ustanoveniami zákona č 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore vnikli do bytu. Žena, sa v čase vstupu policajtov do obydlia už nachádzala na balkóne pri zábradlí. Po upútaní jej pozornosti sa policajtom podarilo ženu stiahnuť od zábradlia a zabrániť jej tak v zámere, ktorý neustále opakovala. Na miesto sa dostavil následne rodinný príslušník ženy ako aj RZP, ktorá hospitalizovala osobu do jednej z bratislavských nemocníc.