Obec Haluzice má 40 domov a 73 duší. Hlavne cez víkendy však býva plná ľudí, keďže je vďaka unikátnej haluzickej tiesňave a staručkému kostolíku turistickým rajom. Okrem turistov si však dedinku stihli všimnúť už aj zlodeji. Podľa vedenia obce je dôvodom zrejme fakt, že kvôli extrémne vysokým cenám za energie, museli zaviesť šetrenie. Od polnoci sa v obci nesvieti.

"Vykradli nám v Haluziciach dve chalupy, čo sa tu nestalo už dobrých dvadsať rokov. Sme z toho zúfalí, pretože sme museli vypnúť aj osvetlenie kvôli tomu, že šetríme elektrické energie. Dávame to za vinu aj tomu, že sa nám tu teraz takéto veci dejú, ale bohužiaľ aj iné obce, veľké obce majú finančné problémy, musia šetriť na svietení, nieto ešte taká malá obec, akou sme my," povedal zástupca starostu Tibor Pramuka.

Ten potvrdil, že od polnoci je v obci až do rána úplná tma. "Svieti sa od večera do polnoci, maximálne. Momentálne nám to naviac nevychádza, keď sa bude dariť, spravíme všetko preto, aby sme dokázali svietiť celú noc, len finančné možnosti nám to momentálne nedovoľujú," uzavrel T. Pramuka.

Podľa starostu obce Miloša Madilu platili Haluzice v nedávnej minulosti 470 eur za elektrinu. "Neskôr nám to zvýšili na 850 eur mesačne a potom nám prišla faktúra vo výške 1333 eur, čo sme si už nemohli dovoliť zaplatiť," ozrejmil starosta. Ten potvrdil, že obec zvoláva mimoriadne obecné zastupiteľstvo, kde sa budú snažiť túto situáciu vyriešiť. Zatiaľ odporúčajú ľuďom, aby boli obozretní a domy si dobre zabezpečili pred prípadnými zlodejmi. Starosta vraví, že zapnúť osvetlenie v noci si obec dovoliť nemôže. On sám pracuje len na polovičný úväzok a obec šetrí, kde sa dá, aby túto situáciu ustála. Podľa neho zhasínajú aj iné obce v okolí. Tie sa môžu stať preto tiež čoskoro terčom pre dlhoprstých.

V maličkej obci sa teraz nerieši nič iné, len dva vykradnuté domy. Ľudia, si doposiaľ mysleli, že u nich je bezpečne, nemôžu uveriť, že sa u nich udialo niečo také. "Museli prísť v noci, keď je tu teraz kvôli šetreniu úplná tma. Nikto zo susedov si nič nevšimol. Vylomili zámky a vlámali sa do dvoch starších domov, ktoré boli v tom čase prázdne. Ukradli elektrické radiátory aj motorovú pílu. Doteraz sa tu nikdy nič také nestalo. Ani sme sa zamykať nemuseli, keď sme šli z domu. Ani v noci sme sa nezvykli zamykať, teraz ale máme strach a asi si budeme musieť aj kamery nakúpiť. A to nie sú len Haluzice, koľko obcí už musí na noc zhasínať lampy. My sme prvá lastovička, ale pôjdu aj do iných dedín, kde sa nesvieti. Tma je rajom pre zlodejov," uzavrel jeden z obyvateľov Haluzíc.

Po páchateľoch pátrajú aj policajti. "V danej veci bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovanie domovej slobody. Na mieste boli zaistené stopy, ktoré boli zaslané na expertízu na ďalšie skúmanie. Vo veci prebieha vyšetrovanie za účelom zistenia páchateľa," povedala trenčianska policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.

