9.24 -„Godžová nemohla Kováčikov pokyn vykonať (nepodať sťažnosť na prepustenie Kudličku z väzby, poznámka redakcie), to by porušila základné pravidlá. Ak teda taký pokyn Kováčik vydal, lebo tomu neverím,“povedal Čižnár s tým, že nič iné o prípade nevie a preto to nebude hodnotiť.

9.12 - Pojednávanie začalo. Dnes bude vypovedať Jaromír Čižnár, prokurátor Vladimír Kuruc a odsúdený Norbert Pakši. Ako prvý bude vypovedať Čižnár.

8:45 - Čižnár by mal na súde vypovedať o tom, či Kováčik mohol stáť za prepustením z väzby šéfa zločineckej skupiny takáčovcov Ľubomíra Kudličku. Po tom, ako v roku 2017 ŠTS rozhodol o prepustení Kudličku na slobodu, prokurátorka Blanka Godžová nepodala voči uzneseniu sťažnosť. Ešte predtým jej vraj ale volal Kováčik s tým, že prípad veľmi dobre pozná a mal jej dať podľa jej slov inštrukcie, že ak ŠTS Kudličku pustí, nemá voči tomuto rozhodnutiu podať sťažnosť!

„Kováčik mi hovoril, že mu volal Čižnár s tým, že má vyhotoviť k tejto veci správu,“ povedal svedok Ľudovít Makó. Godžová v prípade iba zastupovala dovolenkujúce dozorujúceho prokurátora prípadu Michala Stanislava. Podľa jeho slov potom Kováčik do stanoviska Čižnárovi nepravdivo uviedol, že by Stanislav postupoval rovnako ako Godžová.

Pojednávania sú tento týždeň naplánované až do piatka. Dömötöra a Zemana nedávno obvinili z krivej výpovede. Prvý menovaný si extrémne rýchlo svoju vinu priznal a dohodol sa s prokurátorom na vine a treste. Súd dohodu odobril a Dömötöra odsúdil na 32 mesiacov s podmienečným odkladom na päť rokov.

Zeman je ale od svojho obvinenia na úteku, aj keď bol podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ videný na chorvátskom ostrove Pag. Dömötörovo a Zemanovo obvinenie z krivej výpovede sa ale týka iného prípadu, nie Kováčika. V kauze okolo bývalého špeciálneho prokurátora už Zeman na ŠTS vypovedal a tvrdil, že vie o úplatku pre Kováčika, vďaka ktorému sa dostal Kudlička na slobodu. Bývalý špeciálny prokurátor mal podľa obžaloby dostať za Kudličkove prepustenie 50-tisíc eur.

Medzi svedkami predvolanými na tento týždeň je aj prokurátor Vladimír Kuruc a bývalý šéf odposluchov Norbert Paksi. Toho zadržali v októbri minulého roka rovnako, ako Kováčika. Paksi sa priznal k braniu úplatkov, začal spolupracovať s vyšetrovateľmi a začiatkom mája ho odsúdili na päťročný nepodmienečný trest.

Pojednávanie začína o 9.00. Správu budeme aktualizovať.