K nehode došlo na zjazdovke Laliky - Strmá. Podľa svedkov letel lyžiar veľkou rýchlosťou. Okrem svedkov to má vyplývať aj z kamerového záznamu. Kamery zachytili zatiaľ neznámeho lyžiara pri turniketoch, ale samotné miesto, kde sa stala zrážka nie je monitorované kamerami. Podľa našich informácií bol Alex na svah dobre vybavený, na hlave mal prilbu. "Chlapec mal prilbu, ale lyžiar letel tak rýchlo, že nemal žiadnu šancu. Ani prilba ho nedokázala uchrániť," povedal svedok, podľa ktorého chlapca okamžite ratovala rodina, ktorá tam bola s ním, horskí, neskôr i leteckí záchranári. Podľa tvnoviny.sk je na videu vidieť ako Alex najskôr sedel na zjazdovke. Potom sa zdvihol a začal lyžovať. V tom okamihu sa priamo dolu svahom strmhlav pustil lyžiar. Po pár sekundách už bol vidieť len kúdol snehu a dieťa, ako letí vzduchom.

Mama Alexa Anežka vraví, že je ťažko už teraz premýšľať nad tým, čo by bolo keby. "Lyžujem tiež a mohlo sa to stať aj mne. Alexko bol pod horizontom kopca a tak ho vidieť nemohol. Nie som znalec, aby som vedela posúdiť nakoľko sa dalo zrážke zabrániť. To už nechám na odborníkov. Nikdy som nemala nenávisť k nikomu a ani ti neviem. Nikto nepôjde lyžovať s tým, že ide niekoho zabiť. Čo ak by išiel menšou rýchlosťou a zomrel by možno aj tak a pomalou smrťou? A ak by nebol na svahu, tak sa nič nestane? Podľa mňa je hlúpe takto uvažovať. Jednoducho sa to stalo, čas nevrátim," povedala Anežka.

Tá vraví, že rodina Alexa sa snaží zvládnuť tragédiu, ako sa len dá. "Je to ťažké, lebo všade a všetko mi ho pripomína. Alex nás vedel vždy postaviť na nohy a dokázal to aj teraz. Postavil celé Slovensko a myslím, že to nebolo len tak. Najviac sme boli smutní z nenávisti, aká tu je a veríme, že jedného dňa sa to zmení," uzavrela Anežka.

Tá dodáva, že to, čo sa stalo si celý život ponesú nielen oni, ale aj lyžiar, ktorý do Alexa narazil. "Ten chlapec si to ponesie celý život s nami. Nikto nevie, netuší, čo sa v ňom odohráva. Je ľahké niekoho nenávidieť a obviniť, ale ťažšie je odpustiť. Mne to Alexka, milovaného synčeka a vtipálka nevráti. A nebudem v sebe živiť nenávisť, ktorá by ma skôr zničila ako pomohla," hovorí Anežka. Tá dodáva, že druhý lyžiar, potom, ako sa stala tragédia zastal, plakal a ľutoval. "Ako sa dá takého človeka odsúdiť? Je to tragédia pre obe rodiny. Alex nikdy nemal rád, aby bol niekto smutný. Vždy som ho viedla k súcitu," dodáva Anežka.

Obec Trstín, odkiaľ Alex pochádza, sa pripravuje na pohreb, ktorý sa bude konať v stredu. V dedinke, ktorá má necelých 1400 obyvateľov si takúto tragédiu nepamätajú. "Taký veselý, usmiaty chlapec. Slušný, vždy pozdravil, strašne mi je ľúto čo sa stalo," povedala susedka. Podľa nej má Alex ešte staršieho brata Dávida. Do smútku sa ponorila aj trstínska základná škoda. Tá dokonca zrušila významnú udalosť, na ktorú sa dlho chystali. "Z dôvodu úmrtia žiaka našej školy dnešný ples rušíme a presúvame na náhradný termín. Smútiacej rodine vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť," uviedlo vedenie školy.

Tragická správa o smrti malého lyžiara zasiahla aj profesionálov z Leteckej záchrannej služby, ktorí chlapca na mieste ratovali. Tí upozorňujú na to, že v poslednej dobe sa s nehodami na zjazdovkách pretrhlo vrece. "Naše posádky zasahovali v priebehu posledného ani nie týždňa celkovo štrnásťkrát na lyžiarskych svahoch a zjazdovkách. Z toho až v šiestich prípadoch, išlo o detských lyžiarov, ktorí vo väčšine prípadov utrpeli vážne úrazy najmä dolných končatín, jeden chlapček dokonca ťažký úraz hlavy. Za posledné dni sme teda naozaj zaznamenali vysoký nárast lyžiarskych úrazov, pričom sa dá povedať, že mnohé z nich mali spoločného menovateľa a tým boli vzájomné zrážky," povedala hovorkyňa Leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková.

Z. Hopjaková apeluje na lyžiarov, aby boli na zjazdovkách opatrní a ohľaduplní voči iným lyžiarom a aby dodržiavali pravidlá takzvaného Bieleho kódexu, teda sústavy medzinárodných pravidiel , podľa ktorých by sa mal každý lyžiar správať. "Toto obdobie je skutočne veľmi rušné, keď za necelý týždeň máme štrnásť takýchto úrazov, ku ktorým musel letieť vrtuľník. Pri tých úrazoch sme zaznamenali veľký podiel vzájomných zrážok, takže išlo určite aj o rýchlosť," uzavrela Z. Hopjaková.

O veľkej rýchlosti lyžiara, ktorý vrazil do Alexa svedčí aj to, aké vážne zranenia chlapček napriek prilbe utrpel. Po príchode leteckých záchranárov bolo nutné ho resuscitovať. "Po preložení na palubu bol s poraneniami viacerých častí tela v kritickom stave vrtuľníkom transportovaný do Univerzitnej nemocnice v Martine," dodala Z. Hopjaková.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Čadci už začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Po lyžiarovi policajti pátrajú, pomôcť by im mal aj zmienený kamerový záznam. Za chlapčekom zatiaľ smúti celá obec Trstín. Alex bol podľa obyvateľov obce veľký fanúšik hasičov, na pohreb sa tak vraj chystá aj dobrovoľný hasičský zbor z Trstína a Alexovi kamaráti a spolužiaci, tí si chcú priniesť balóny, ktoré vypustia na pohrebe do neba.

