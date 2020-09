Maturantka tragicky zahynula v pondelok 21. septembra napoludnie na priechode pre chodcov na Tomášikovej ulici v Bratislave. Dievča vietnamského pôvodu navštevovalo osemročné Gymnázium Ladislava Novomeského.

Podľa našich informácií išlo o veľmi talentované a výnimočné dievča. "Linh bola v najlepšom zmysle slova obľúbená, bola nám mnohým blízka pre svoju láskavosť a dobrotu. Bola fantastická - šikovná, usilovná, múdra, skromná... Taká je pravda,“ povedal riaditeľ gymnázia Norbert Kyndl. Všetci, podľa jeho slov, boli na ňu hrdí a jej krutý osud v maturitnom ročníku všetkých zdrvil.

Dôkazom toho, že mladá Vietnamka bola výnimočným a úspešným dievčaťom, svedčí aj to, že spomedzi veľkého množstva uchádzačov z celého Slovenska si práve ju a ďalších deväť študentov vybrali na štipendijný program FLEX do Spojených štátov amerických. Ten je hradený americkým ministerstvom zahraničných vecí. "Bola rok v Spojených štátoch amerických, ale vrátila sa pre koronavírus späť na Slovensko. Nastúpila do posledného maturitného ročníka,"potvrdil nám príbuzný nebohej dievčiny, ktorá v USA žila v malom mestečku v štáte Georgia.

Študentka Linh († 18), ktorá tragicky zahynula po tom, čo ju zrazilo auto, bola rok na študijnom pobyte v USA. Zdroj: Facebook/FLEX Slovakia

Čo sa jej najviac páčilo na americkej strednej škole a aká je jedna z jej najkrajších spomienok? "Úplne najviac sa mi určite páčili kluby. To vám asi povie veľa ľudí, lebo tých klubov je tam veľmi veľa. Či už akademických, záujmových alebo športových, a dalo by sa povedať, že asi 90 percent študentov bolo v niečom zapojených, pretože práve tie krúžky sú priestorom na to, aby spoznali iných ľudí," hovorí Linh na margo pobytu v USA vo videu na sociálnej sieti. "Ja som bola v dramatickom krúžku a dokonca tam majú aj kluby, kde sa môžete zapájať do komunity, pomáhať komunite, a v tom som aj bola, v Červenom kríži, a bolo to veľmi fajn, chystali sme aj videá, aby sme poučili deti, ako sa zachovať v rôznych katastrofických situáciách," vysvetľuje ďalej Linh vo videu a dodáva, že jednou z jej najkrajších spomienok je prezentácia, ktorú robila o našej krajine.

Vo foyeri školy na pamiatku Linh zriadili pietne miesto s rozlúčkovým textom: "Dňa 21. septembra 2020 nás navždy tragicky opustila skvelá študentka, spolužiačka a kamarátka Linh Nguyen Thi Dieu z Oktávy B. Nikdy na teba nezabudneme." Zdroj: jr

Linh žila s rodinou, so sestrou a s otcom na Slovensku niekoľko rokov a našu krajinu zbožňovala. Na videu sa všetci môžu presvedčiť o tom, že bola srdcom Slovenka. "Američania sa zaujímajú o našu kultúru, chcú vedieť viac, pýtali sa rôzne otázky, naozaj akékoľvek, čo by sme ani my nevymysleli, a ten záujem bolo niečo, čo vo mne nadchlo chuť robiť viac prezentácií, pretože oni sa naozaj veľmi tešili, chceli počuť slovenskú hudbu, folklór, chceli vedieť, čo to je, aj históriu, takže naozaj sa tých prezentácií netreba báť, ja som sa na to tešila,"opísala svoje pocity a dojmy z návštevy Ameriky.

Nehoda študentky gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave Na obr. miesto nehody Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Tragédia na ceste od lekára

Linh zomrela v pondelok, keď ju napoludnie zrazilo na priechode pre chodcov neďaleko od školy v bratislavskom Ružinove luxusné auto. Šoférovala ho bývalá misska a známa módna návrhárka Daniela Kralevich. Podľa medializovaných informácií išla Linh od lekára a keď prechádzala cez priechod pre chodcov, narazilo do nej robustné SUV. Študentku odhodilo 20 metrov od miesta zrážky a hoci ju lekári hodinu oživovali, zachrániť ju už nedokázali.

