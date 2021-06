„V rámci akcie sme zadržali dve osoby I. P. z Dvorov nad Žitavou a R. S. z Nových Zámkov. Vyšetrovateľ ich už obvinil z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchanej v štádiu prípravy,“ informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

Obvinená osoba I. P. údajne mala v úmysle získať majetkový prospech. K tomu jej mali stáť v ceste vlastná matka a jej manžel. Preto mala hľadať spôsob ich fyzickej likvidácie. V odstránení prekážky týmto spôsobom ju mala aktívne podporovať druhá obvinená osoba R. S., potvrdil Slivka.

Vyšetrovateľ podal prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry podnet na podanie návrhu na vzatie obidvoch do väzby. Sudca Špecializovaného trestného súdu návrhu prokurátora čiastočne vyhovel a do väzby vzal I. P. Dôvodom je obava, že by mohlo dôjsť k dokonaniu činu.