Ako informuje portál mynitra.sme.sk, pätnásť ročné dievča odniesli vo vážnom stave do nemocnice najskôr do Nitry, odkiaľ ju neskôr previezli do Bratislavy. Dievča mala údajne podľa zdroju portálu nechať list na rozlúčku.

Policajná hovorkyňa Renáta Čuháková uviedla, že polícia prijala oznámenie pre podozrenie z protiprávneho konania. Viac informácií však s ohľadom na vek poškodenej a citlivosť prípadu neposkytla.

Tínedžerka mala byť zo Srbska a s mamou tu mali bývať u príbuzných.