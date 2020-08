Obrovský šok a smútok v obci Zemianske Kostoľany pri Prievidzi. Miestni stále nedokážu pochopiť, ako mohlo dôjsť k tragédii, pri ktorej vyhasli životy dvoch 90-ročných klientok domova sociálnych služieb. Strata je o to bolestivejšia, že jedna z obetí nastúpila do domova seniorov len pár dní pred osudnou udalosťou!

Aj dva dni po požiari cítiť vo vzduchu spáleninu. Naokolo sa povaľujú osobné veci klientov, ktorých museli narýchlo evakuovať. Domáci sa z toho stále nespamätali. Jednu z obetí, 90-ročnú pani Cecíliu Božkovú, dobre poznali, keďže išlo o ich rodáčku. Jej smrť bolí o to viac, že dcéra ju do zariadenia umiestnila len pred týždňom. „Tá dcéra je z toho úplne zrútená. Vyčíta si, že keby sem mamu nedala, tak ešte mohla žiť, no ale kto vedel, že sa tu vznieti požiar. V živote sa takáto vec v obci nestala, podobnú tragédiu sme tu zažili prvýkrát“ povedala nám Anna, ktorá býva len pár metrov od domova seniorov.

Požiar v domove dôchodcov v obci Zemianske Kostoľany si vyžiadal dve obete Zdroj: Radovan Stoklasa

Zranených či obetí mohlo byť ešte viac, nebyť hrdinstva miestnych. Obyvatelia bytovky, ktorá stojí len cez cestu od zariadenia pre dôchodcov, si všimli hustý dym ešte pred druhou hodinou v sobotu nadránom. Ján a Peter na nič nečakali, zobrali z bytovky hasiace prístroje a rozbehli sa na pomoc. V izbe na prízemí, kde horelo, rozbili okno a začali hasiť. „To okno sme uhasili, potom prišli hasiči,“povedal nám Peter.

