Zo zločinu zabitia a prečinu porušovania domovej slobody obvinila polícia 21-ročného muža, ktorý v obci Rimavská Seč v piatok (18. 8.) vošiel do domu svojho príbuzného a fyzicky ho napadol. Poškodený 22-ročný muž zraneniam podľahol. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Obvinený mal podľa polície v podvečerných hodinách neoprávnene vojsť do rodinného domu a fyzicky napadnúť 22-ročného muža. Ten mal byť podľa polície otcom troch detí.

"Privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci sa už poškodeného nepodarilo oživiť," uviedla polícia. Útočník po spáchaní skutku z miesta činu ušiel, polícii sa ho však v krátkom čase podarilo vypátrať.

"Po vykonaní procesných úkonov bol umiestnený do policajnej cely a vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie do väzby. Sudca okresného súdu už obvineného vzal do väzby," dodala polícia s tým, že prípad je naďalej v štádiu vyšetrovania.