Podľa polície pri nehode k zraneniu osôb nedošlo, cestujúci sa v autobuse nenachádzali. Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Kolízia obmedzila premávku približne na 20 minút, policajti ju ukončili ako škodovú udalosť. „Vinník bol na mieste dohovorený v blokovom konaní. Príčinou bolo nedodržanie bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami zo strany vodiča autobusu,“ spresnila.

Podľa jej slov narazil do vozidla zn. Mazda a to sa odrazilo do auta zn. Mercedes, ktorého vodič zastavil pred priechodom pre chodcov. U vodičov bola vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom.

Ako pre TASR povedala hovorkyňa Dopravného podniku mesta Košice Vladimíra Petrušová, vzniknutá škoda na autobuse dosiahla sumu približne 1500 eur.