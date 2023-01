Pred niekoľkými rokmi otriasol Slovenskom prípad učiteľa základnej školy z Prievidze, ktorý spával so svojou žiačkou Veronikou. Ivan J. si svoj trest za sexuálne zneužívanie odsedel, dnes sa však opäť postavil pred súd. Nad tým, čo chcel spraviť sa rozum zastavuje.

Dcéra prokurátora v ohrození. Znásilniť ju chcel učiteľ, ktorý spával so žiačkou

Bývalý basketbalista, a zároveň bývalý učiteľ telocviku a angličtiny na základnej škole v Prievidzi Ivan J. vyfasoval v roku 2017 päťročný trest za to, že si začal milenecký pomer s dieťaťom. Dievča malo v tom čase iba 12 rokov. Sexuálne začali spolu žiť, keď mala o rok viac. Podľa prokuratúry minimálne od marca 2015 do marca 2016 s dievčaťom pravidelne spával. Učiteľa prezradilo až tehotenstvo vtedy iba 14-ročnej Veroniky a to, že si následne objednal cez internet nelegálne lieky na potrat.

Nepochopiteľné je, že Ivan J. nič neoľutoval ani pred súdom. Tvrdil, že Veroniku ľúbi a znova by si ju vybral za partnerku. Ich vzťah pokračoval aj po odhalení. „Veronika chodí za mnou do výkonu väzby a naďalej pokračujeme vo vzťahu,“ vyhlásil dokonca pred pár rokmi na súde, čím všetkým vyrazil dych.



Ivan J. si svoj trest odsedel a podľa susedov dodnes s Veronikou, ktorá má už 20 rokov žije. Otec dvojičiek, ktoré má z predchádzajúceho manželstva, sa mal údajne stať znova otcom.

Patálie so zákonom však pre bývalého učiteľa neskončili. Dôvodom je fakt, že v čase, keď sedel vo väzení za vzťah s Veronikou mal odtiaľ chystať pomstu. Spoluväzňovi podľa obžaloby porozprával, ako kumpánom zaplatí za to, že znásilnia dcéru prokurátora, ktorý pre neho žiadal vyšší trest. Následne mali podľa tvrdenia spoluväzňa zabiť aj samotného prokurátora.



Spoluväzeň, ktorý mal ísť čochvíľa na slobodu tvrdil, že ho Ivan J. oslovil s tým, aby zistil, či má prokurátor, ktorý pre neho žiadal vyšší trest dcéru. Ak áno, mal nájsť ďalších kumpánov z prostredia prievidzských Rómov, dievča niekde na ulici chytiť a znásilniť. Druhá časť pomsty sa mala skladať zo zavraždenia samotného prokurátora, pričom väzeň tvrdil, že mu za to chcel Ivan J. zaplatiť hneď potom, ako sa dostane na slobodu.

Súd ohľadom zločinu znásilnenie v štádiu prípravy sa už vlečie od roku 2019, kedy sa malo konať prvé pojednávanie. Vtedy však pojednávanie trvalo iba hodinu, pretože Ivan J. vzniesol generálnu námietku zaujatosti voči všetkým sudcom na trenčianskom okresnom i krajskom súde.

Na pojednávaní, ktoré sa malo konať v utorok, sa očakával aj verdikt. Napokon však Ivan J. neprišiel. "Klient to už psychicky nezvládol. Večer o 21.30 hodine mi volala jeho neter, že ho odviezla záchranka, že sa psychicky zrútil. Je hospitalizovaný, čo sme zdokladovali a pojednávanie je odročené," povedal obhajca Ivana J. Marcel Péli s tým, že rozhodnutia súdov zásadne nekomentuje, ale je presvedčený o nevine svojho klienta.

V prípade plánovania znásilnenia dcéry prokurátora už verdikt padol. Krajský súd v Trenčíne však v novembri 2022 zrušil rozsudok Okresného súdu, ktorým bol Ivan J. bol oslobodený spod obžaloby prokurátora pre skutok právne kvalifikovaný ako zločin znásilnenie v štádiu prípravy a prečin útoku na verejného činiteľa. "Okresný súd Trenčín rozsudkom, ktorý bol vyhlásený v júni 2022, obžalovaného spod obžaloby oslobodil, pretože dospel k záveru, že sa nestal skutok, pre ktorý je obžalovaný stíhaný," vysvetlil hovorca trenčianskych súdov Roman Tarabus s tým, že Krajský súd v Trenčíne vrátil vec súdu prvého stupňa, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol.

