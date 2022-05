53-ročný muž odišiel na elektrobicykli z obce Belá do oblasti Bránice v Malej Fatre v nedeľu popoludní.

"Keďže sa ani do neskorých nočných hodín nevracal, príbuzní jeho nezvestnosť nahlásili. Do terénu odišli šiesti záchranári HZS na troch terénnych automobiloch. Do skorých ranných hodím prehľadávali horský terén, kým príslušníci PZ SR pátrali v intraviláne blízkych obcí," informujú záchranári.

Cyklistu našli až policajti v ranných hodinách v obci Belá. Žiaľ, bez známok života.