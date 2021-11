Ďalší smutný víkend: Od piatka do nedele na CESTÁCH zase zomierali ľudia!

Ako informovala polícia, vodička vozidla Audi A6 jazdila od Levíc smerom na obec Tlmače, kde po prejdení odbočky na Veľké Kozmálovce chcela odbočiť, prešla na Tlmače a pri autobazáre sa na odstavnej ploche otočila naspäť na hlavnú cestu. "Pravdepodobne sa plne nevenovala vedeniu vozidla, nesledovala situáciu v cestnej premávke a nerešpektovala dopravné značenie STOJ, daj prednosť v jazde. Vošla na nezabezpečené železničné priecestie v čase, keď tadiaľ prechádzal nákladný vlak. Rušňovodič aj napriek zvukovej signalizácii a použitej rýchlobrzde nedokázal zrážke s autom zabrániť," informovala polícia.

Po náraze vlaku do stredu bočnej ľavej časti vozidla na koľajisku bolo auto tlačené vlakom po trati, odkiaľ bolo odhodené doprava. Pri náraze vodička utrpela rozsiahle zranenia, ktorým na mieste podľahla. Policajti 47-ročného rušňovodiča podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom a u ženy bude prípadné požitie alkoholických nápojov zisťované pri pitve. Škodu odhadli na 13-tisíc eur. Príčinu nehody vyšetrujú.

Nehoda za nehodou

Koniec pracovného týždňa sa skončil tragicky aj pre 27-ročného muža. Policajti z Nitry boli v piatok večer privolaní k nehode, ktorá sa stala medzi obcami Tesárske Mlyňany a Slepčany. V tomto prípade vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, prešiel do protismeru, kde narazil do oprotiidúceho autobusu, ktorý viedol 61-ročný muž.

"Vzápätí ho vymrštilo do jeho jazdného pruhu, kde vrazil do zvodidiel, ktoré poškodil. Auto potom odhodilo do ďalšieho vozidla, ktoré skončilo mimo vozovku. Vodič pravdepodobne z dôvodu nepripútania sa bezpečnostným pásom vyletel z auta na cestu a utrpel smrteľné zranenia," informovala polícia s tým, že okolnosti nehody vyšetrujú a vo veci bolo začaté trestné stíhanie za zločin usmrtenia.

Ešte v piatok sa v Maduniciach krátko po 17. hodine zrazili tri osobné vozidlá. Podľa informácií polície, 44-ročný vodič z okresu Hlohovec išiel smerom na Trnavu. Pri prejazde obcou prešiel pri potravinách z nezistených príčin do protismeru, kde došlo k zrážke s dvomi autami. "Pri nehode utrpel vodič vážne zranenia, ktorým aj napriek maximálnemu úsiliu záchranárov podľahol. Zranenie utrpel aj druhý vodič. Bez zranenia našťastie skončili tri osoby z ďalšieho vozidla. Presné príčiny nehody polícia vyšetruje."