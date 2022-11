Bývalý rímskokatolícky kňaz bol pôvodne obžalovaný aj zo znásilnenia, vec neskôr prekvalifikovali "iba" na pokračujúci trestný čin sexuálneho zneužívanie maloletej. Po tom, ako ho pred štyrmi rokmi sudca humenského súdu oslobodil spod obžaloby, prokurátorka zahlásila podanie odvolania. Vtedy poškodená senát svojimi tvrdeniami nepresvedčila a nepomohli jej ani svedkovia, ktorým verila. “Keď som sa s nimi po súde stretla, priznali, že klamali. Ja stále trvám na tom, že ma znásilnil a sexuálne zneužil,” vravela nám rozčarovane po vyhlásení rozsudku.

Krajský súd v Prešove vec vrátil prvostupňovému súdu. A tentoraz z toho farár bez uznania viny nevyšiel. Dostal dvojročný podmienečný trest. Stále však tvrdí, že je nevinný. "Nič také som neurobil, nemal som s ňou súlož, keď bola neplnoletá, je to hlúposť," vravel.

Maloleté dievča podľa obžaloby aj nového rozsudku humenského okresného súdu sexuálne zneužíval priamo na fare. Polícii skutok nahlásila obeť už ako dospelá žena v roku v 2014. Až v dospelosti si totiž uvedomila, ako sa s ňou kňaz kruto zahrával. “Najprv ma len obchytkával. Prvý raz ma znásilnil, keď som mala 12 rokov,” tvrdila nám v minulosti s trpkosťou v hlase. “Myslela som si, že to tak musí byť. Ale dosť ma to zraňovalo.” Kňaz podľa jej slov čoraz viac na ňu naliehal, kupoval si ju rôznymi darčekmi, preukazoval jej pozornosť a vyžadoval si za to jej prítomnosť a povoľnosť. “Mám dôkazy, ktoré ho jednoznačne usvedčujú. Fotky, svedkov. Aj ďalší kňazi museli o tom vedieť. Veď som bola stále s ním, vídali ma na fare, brával ma na večere. Zrazu som v ňom začala cítiť oporu,” zaspomínala počas pojednávaní. Keď dospela, počali spolu dieťa, Pavliček otcovstvo priznal. No až vtedy, keď si chcel dieťa osvojiť vtedajší Lenkin manžel. “Farár nám bol stále za chrbtom, preto sa naše manželstvo rozpadlo,” uviedol na súde jej exmanžel, ktorý pracuje ako riaditeľ školy. Bol to práve on, ktorému sa ako prvá zdôverila so svojou bolesťou z detstva.

Na vyhlásenie rozsudku neprišla. Nový senát bývalé duchovného pastiera v pomere hlasov 3:0 uznal vinným. Podľa predsedníčky senátu Lucie Lacovej o jeho vine nepochybovali a vychádzali z viacerých na seba nadväzujúcich dôkazov, výpovedí a znaleckého dokazovania. Vymerali mu trest odňatia slobody v trvaní 2 rokov s podmienečným odkladom a skúšobnou dobou na dva roky. Lenže súd mu nariadil aj ďalšiu povinnosť voči poškodenej. O čo ide? Čítajte v popise fotky v GALÉRII tu >>>

Verdikt nie je právoplatný, odvolal sa obžalovaný aj prokurátorka. Pavlíčka cirkev ako kňaza suspendovala ešte v roku 2012 a vatikánsky cirkevno-súdny proces ho uznal za vinného. "Pre klerika - kňaza je trest jedný z najvyšších a predstavuje pozbavenie úradu a výkon kňazskej služby má zakázaný," informoval hovorca košickej arcidiecézy Jaroslav Fabian. V súčasnosti je invalidným dôchodcom, so súčasnou partnerkou Dianou má štyri deti.

Prečítajte si tiež: