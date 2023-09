Colníkom takmer vypadli oči z jamiek: V krabici našli pašovaných rakov! Z ich ceny odpadnete

Vodič dodávky skrýval v krabici 85 živých rakov v hodnote vyše 17.000 eur. Záchrana rakov sa udiala na hraničnom priechode v Milhosti. Kontraband údajne smeroval do Nemecka, kde by boli pravdepodobne predané do stravovacích zariadení. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP).