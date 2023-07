Prvý letný prázdninový deň zasiahla Školu pre mimoriadne nadané deti v Bratislave tragédia. Podľa doterajších informácií úmyselne podpálil priestory na prvom poschodí študent tejto školy, 18-ročný Benjamín. „Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ Bratislava III začal trestné stíhanie pre zločin poškodzovania cudzej veci a prečin usmrtenia,“ informovala polícia.

Riaditeľka školy Jolana Laznibatová v pondelok (3.7.) reagovala, že je to aj pre nich tragická a nepochopiteľná udalosť, ktorá otriasla nielen pedagogickým zborom, ale aj rodičmi a žiakmi.

Teraz, dva týždne po požiari, začali školu vypratávať a čaká ju rekonštrukcia. „Podľa statického posudku je statika budovy neporušená. Vzhľadom na charakter stavby, ako aj s ohľadom na vzniknutú časovú tieseň pristúpil Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní k rokovaniu s vybranou stavebnou firmou o možnom okamžitom nástupe na zhorenisko,“ informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Finančne sa škole rozhodli pomôcť aj rodičia v nej študujúcich žiakov, ktorí založili verejnú zbierku. K tej sa pridalo aj Občianske združenie na podporu nadaných detí AVOS. „Pomôžu aj vami vytvorené materiály - študentské projekty, kvalitne spracované poznámky… Dúfame, že sa nám ich podarí zozbierať a zachrániť čo najviac a našim skvelým učiteľom to pomôže v obnove vyučovania,“ napísali rodičia k zbierke na ludialudom.sk, ktorej cieľom je vyzbierať 100-tisíc eur. Aktuálne majú na účte viac ako 35-tisíc.

Od pondelka (10.7.) sa usilovne na škole pracuje

Najbližšie týždne čaká robotníkov vyčistenie zhorených priestorov, rekonštrukčné práce podláh, omietok, okien, ako aj maľovanie nielen vyhorených priestorov, ale aj celej školy z hygienických dôvodov. V akej výške sú napáchané škody zatiaľ nie je jasné. „Nevieme, čo ukáže odstránenie zhoreniska, a v akom stave je elektrina, ktorá je stále vypnutá z dôvodu vysušenia,“ uviedla hovorkyňa BSK.

Bratislavský kraj ako zriaďovateľ a vlastník budovy ju rekonštruuje z vlastných zdrojov, no finančné prostriedky im prisľúbilo aj ministerstvo školstva. „BSK robí všetko pre to, aby sa práce stihli urobiť do začiatku nového školského roku,“ dodala Forman.

Rodičia stoja skalopevne na strane školy, ktorej so žiakmi po tragickom požiari adresovali dva otvorené listy. Pod list sa v mene rodičov podpísalo za dva dni viac ako 630 absolventov a rodičov terajších žiakov. „Hoci za posledné obdobie sa v našom okolí stalo veľa zlého, rozhodne to neznamená, že nerobíte úžasne to, čo robíte. Vďaka vám môžeme vyrastať v príjemnom prostredí, kde sa nemusíme báť sa pýtať, byť zvedaví, alebo diskutovať,“ napísali v liste žiaci. „Stojíme pri vás tak isto, ako ste vy vždy stáli pri nás."

Škola za deväť mesiacov čelila hneď dvom smutným udalostiam. Najprv úmrtiu 19-ročného žiaka Juraja, ktorý na Zámockej ulici zabil dvoch mladých ľudí a následne seba. Teraz priamo v zborovni školy uhorel ďalší ich študent. Čo ju čaká v ďalšom školskom roku, nevie nik. „Pevne veríme, že sa 4.9. spoločne stretneme v našej škole. Spolu to zvládneme,“ dúfajú rodičia.

