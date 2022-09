Iba pár dní im stačilo na dolapenie páchateľa! Pred týždňom v noci z pondelka na utorok okolo druhej nadránom ušiel vtedy neznámy páchateľ s lupom z čerpacej stanice na diaľnici z Košíc do Prešova pri Janovíku. Dve ženy ohrozoval nožom. Cez víkend sa pokúsil lúpiť znova. Policajti ho chytili pár metrov odtiaľ.

Na benzínku o druhej nadránom vtrhol maskovaný šálom a kapucňou a v ruke držal nôž. Dve ženy, ktoré v tom čase pracovali na benzínke ako obsluha, zažili šok. "Prišiel s pokojom Angličana. Bol suchý, nebol zablatený a pritom pršalo. Musel ho niekto priviezť. Kryl sa kapucňou a šálom, zrazu vybral nožík, zašiel za pult a vybral si peniaze. Odkráčal krížom cez diaľnicu," opísali. Lupič si odniesol iba niekoľko stovák eur.

Prešovskí policajti ihneď vyslali na miesto všetky dostupné sily a prostriedky a zabezpečili zjazdy z diaľnice. Na prípade spolupracovali aj s kolegami z Košíc. Ich aktívna a profesionálna spolupráca priniesla výsledky.

Uplynulý víkend, v nedeľu v noci, sa totiž pokúsil lúpiť znova. Tentoraz na benzínke na opačnej strane diaľnice po jednej hodine ráno. Vošiel do predajne, kde rovnako ako v prvom prípade so zamaskovanou tvárou a s nožom v ruke žiadal od pracovníčok všetky peniaze. Ženy z obavy o svoj život a zdravie mu peniaze vydali a on ušiel.

No policajtom sa podozrivého muža z oboch lúpeží podarilo zadržať. "Zo zločinov lúpeže obvinil prešovský vyšetrovateľ 31-ročného muža z obce Družstevná pri Hornáde, okres Košice–okolie," informovala prešovská policajná hovorkyňa Jana Migaľová.