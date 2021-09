Dovolenka, na ktorú sa tešili, sa zmenila na peklo! Minulý týždeň v piatok (17.9.) došlo v Chorvátsku neďaleko mesta Šibenik k dopravnej nehode, pri ktorej zomrel starší manželský pár z Levíc. Tú podľa informácií spôsobil vodič idúci v protiesmere, ktorý nezvládol riadenie.

Len deň po tragickej udalosti napísal ich syn Martin na sociálnej sieti dojemný odkaz. “Najsmutnejšia cesta do Chorvátska. Vždy sme sa tešili, ale dnes nám slzy tiekli po lícach. Občas sa nám ich podarilo zastaviť, vynárali sa spomienky na vás mami, oci. Takto ste nemali odísť, to ste si nezaslúžili,” napísal na svojej stránke Martin.

Pridal sa aj rodinný príbuzný Peter: “…už hodinu chcem niečo napísať, ale… nedokážem to. Je to taká ukrutná bolesť, slzy mi tečú, že ani nevidím na klávesnicu, ale viem, že nám budete chýbať a to sa nedá opísať ako. Odkedy som prišiel o svojich rodičov, práve vy ste mi ich nahradili teta Hela a ujo Tono. Boli ste nám nielen náhradnou mamou a otcom, ale aj kamarátmi a parťákmi na lyžovačky a bicyklovačky a žiaľ aj na tej poslednej. Nevieme si bez vás predstaviť sobotňajšie kávičkovanie… a nevieme si to stále predstaviť, že už nie ste,” napísal.

“Bol to nesmierne ťažký víkend. Nevieme ešte presne kedy sa nám našich podarí priniesť na rodnú zem - Slovensko, sú s tým veľké “patálie”. Ďakujeme Peťovi a Katke za veľkú pomoc pri vybavovaní všetkých náležitostí a že stáli pri našich až dokonca. Idem domov, veľmi to bolí,” poďakoval sa syn Martin.

Mnohopočetným zraneniam podľahli

Slovenské ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) dostalo koncom týždňa informáciu o nehode medzi mestami Tribunj a Ivinj, pri ktorej vodič automobilu BMW s nemeckým evidenčným číslom zrazil v protismere muža († 69) a ženu († 71) na elektrobicykloch.

Pre TASR to potvrdil komunikačný odbor MZVEZ. Miestny portál Dnevnik informoval, že podľa polície vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy podmienkam na mokrej ceste, vyletel zo zákruty a zrazil muža, ktorého doslova zmietol z cesty. Následne mal vodič naraziť do kamennej steny, od ktorej sa auto odrazilo a zrazilo z bicykla cyklistku. Obaja Slováci utrpeli mnohopočetné zranenia, ktorým v nemocnici v Šibeniku neskôr podľahli.