Televízia Markíza informuje, že v závode Duslo Šaľa došlo v utorok (23. 8.) k výbuchu. Mužovi amputovalo ruku, momentálne je v umelom spánku.

Mladý Ukrajinec (28) vypiloval v chemičke veko na nádobe, ktorá bola pravdepodobne pod tlakom. To malo za následok výbuch, ktorý okrem neho zasiahol aj ďalšieho muža, ktorý je taktiež z Ukrajiny.

"Vyslaní záchranári po incidente ošetrili dvoch mužov. Prvý z nich utrpel poruchu sluchu, po ošetrení bol prevezený do nemocnice. Druhý z nich bol vzhľadom na vážny zdravotný stav uvedený do umelého spánku a do nemocnice ho posádka previezla v kritickom stave," informuje Alena Krčová, hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky.

