Na predbiehanie iba 18-ročného mladíka doplatila životom nevinná žena. Nehoda, ktorá sa stala v utorok popoludní medzi Šaľou a Vlčanmi, je ďalšou v poradí, ktorá sa zapíše do tragickej histórie tohto smutného úseku frekventovanej cesty.

O život tak celkom zbytočne prišla pani Kristína (†67), ktorá si do Nededu chodievala s manželom oddýchnuť na chalupu. Rovnako to bolo aj osudný deň, s manželom Jánom sa spoločne vracali do Bratislavy, kde žili.

"K nehode došlo po tom, ako 18-ročný vodič vozidla Audi A3 pravdepodobne predbiehal pred ním idúce vozidlo, pričom sa nestihol zaradiť do svojho jazdeného pruhu a s vozidlom dostal šmyk. V protismere došlo k čelnej zrážke so Škodou Octavia, ktorú viedol 67-ročný muž," uviedla v stanovisku polícia.

Zrážka oboch vozidiel mala fatálne následky. Pri nehode utrpela spolujazdkyňa z Octavie zranenia, ktorým po prevoze vrtuľníkom do nemocnice podľahla. Z áut nezostalo skoro vôbec nič, šokovala polícia fotografiami na sociálnej sieti.

Cesta medzi Vlčanmi a Šaľou je mimoriadne nebezpečná, v roku 2020 tam došlo k čelnej zrážke osobného motorového vozidla a vozidla dopravnej zdravotnej služby. "Jedna osoba svojim zraneniam na mieste podľahla a štyri osoby utrpeli zranenia rôzneho rozsahu," informovali vtedy hasiči na sociálnej sieti.

Obrovská tragédia sa stala aj minulý rok v septembri na úseku cesty medzi obcou Neded a Dedinou Mládeže. Pri zrážke troch osobných áut a kamióna zahynuli traja ľudia, ďalších 6 osôb sa zranilo.

Fotografie z demolovaných áut si pozrite v našej galérii