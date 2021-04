Sneh, ktorý napadol po Veľkej noci, spôsobil v Prešovskom kraji viacero dopravných nehôd. Pri obci Lada (okres Prešov) zišiel kamión do priekopy a prevrátil sa na bok. Viezol až 130-tisíc malých kuriatok.

Nočné sneženie z Veľkonočného pondelka na utorok spôsobilo viacero dopravných kolízií na cestách Prešovského kraja.

Poľský kamión prevážajúci kurčatá na ceste medzi obcami Lipníky a Lada zišiel plynule z cesty vpravo v smere svojej jazdy do poľa a prevrátil sa na pravý bok. "Vodič utrpel ľahké zranenie, dychovú skúšku na alkohol mal negatívnu," informoval polícia na sociálnej sieti. Viezol 130-tisíc malých kuriatok. Väčšina z nich prežila, no aj tak ich čaká krutý osud. Skončia v kafilérii. Kompetentní by totiž nedali súhlas na ich ďalší predaj.

Ďalšia nehoda sa stala pri vchádzaní do obce Šambron, kde vodič autobusu na zasneženej ceste nezvládol riadenie a zišiel s autobusom mimo cestu a tam narazil do stĺpu elektrického vedenia a dopravnej značky. Skončil mimo vozovku. "Autobus bol bez cestujúcich. K zraneniu vodiča nedošlo. Dychová skúška na alkohol negatívna," dodala polícia, ktorá vyzýva vodičov k zvýšeniu opatrnosti. "Teplota môže na niektorých miestach v noci klesnúť pod nulu, čím mokré cesty budú namŕzať a vytvárať sa môže poľadovica. Pozor na nebezpečenstvo šmyku a kolízie," upozorňuje vodičov.