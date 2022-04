Prípad sa odohral 10. marca v rodinnom dome v obci Budča, kde malo dôjsť medzi manželmi k prudkej hádke. Manželia do seba navzájom strčili, pričom žena spadla na zem, Štefan sa na ňu vrhol a udusil ju. Priniesol fóliu a telo manželky začal rezať. Na porcovanie si najprv zobral kuchynský nôž, ten mu však nestačil a tak mal siahnuť po elektrickej píle.

Časti tela mal naložiť do troch 10-litrových vedier, ktoré následne odložil v garáži až do ďalšieho dňa. Na druhý deň mal vyhadzovať jednotlivé časti tela z auta na rôznych miestach Slovenska. Žiadne sa však dosiaľ nepodarili nájsť.

Ako vysvetľuje Matej Snopko, existuje niekoľko možností, prečo sa páchatelia nechcú priznať, kde je mŕtvola. Sú tu napríklad takí, ktorí si myslia, že ak neexistuje mŕtvola, tak tým pádom nedošlo ani k vražde a nemôžu byť odsúdení.

“Ak by sa aj telo skutočne nenašlo, nie je pravda, že ho preto nemôžu odsúdiť. Sú prípady, kedy boli odsúdení aj vrahovia bez mŕtvoly. Za socializmu sa tomu bránili, lebo je to hazardné, ale dnes sú aj také prípady,” hovorí bývalý kriminalista.

Druhou možnosťou je, že niektorí páchatelia sú pod vplyvom drog a alkoholu a sami nevedia, kde kúsky tela pohádzali. Tiež sú tu tí, ktorí po porade s advokátom nevypovedajú, na čo majú právo. “Veď ako hovoria aj kriminalisti - kto pri výsluchu nič nehovorí, nič nepokazí,” poznamenáva Snopko.

Zriedkavo sa vyskytnú aj páchatelia, ktorých vražda a štvrtenie tak vyčerpá, že si nepamätajú všetky okolnosti, možno aj to, kam rozhádzali časti tela.

“Jedna vec je niekoho zabiť, to je tá ľahšia časť, no čo ďalej? Niekto telo ešte rozštvrtí, pretože je na zavraždeného tak nahnevaný, alebo to urobí účelovo - lepšie sa to skladuje a preváža, ale je to veľmi náročné. Je to predsa len telo človeka, s ktorým ste žili, milovali ste ho, teda je veľmi ťažké pozerať sa mu do tváre a pri tom mu rezať hlavu,” poznamenáva.

Výpoveď je podľa neho jedna vec, no kto vraždí, tak môže pokojne aj klamať. Preto netreba veľmi dôverovať výpovediam páchateľov alebo podozrivých a je nevyhnutné ich starostlivo preverovať. Klamstvo oproti vražde je totiž naozaj len maličkosť.

Čo všetko je možné urobiť s telom, si prečítajte na ďalšej strane: