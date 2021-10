Bývalá televízna hviezda skončila za mrežami: Odpykať si musí 20 mesiacov ×

Bol televíznou hviezdou, dnes sedí za mrežami! Erik Hilár Lakatošovie (48) pred pätnástimi rokmi zabával národ v reality šou Vyvolení. Vďaka hlasovaniu divákov vyhral rozprávkových 400-tisíc eur a zdalo sa, že by mohol pokračovať v televíznej kariére. Čiastočne sa mu to splnilo, medzitým však začal mať problémy so zákonom a teraz dokonca na dlhší čas skončil vo väzení. Môže za to nahlas pustená hudba počas Vianoc.