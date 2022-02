BRUTÁLNY prípad: Bratislavčan vydieral ženu zabitím jej syna, donútil ju k SEXU v kočikárni!

Všetko sa malo začať rozbitím čelného skla na mužovom aute. Bratislavčan zatelefonoval žene, ktorá za to mala byť zodpovedná. To čo však nasledovalo, by sa jej neprisnilo ani v najhoršej nočnej more.