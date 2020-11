Rozsudok je právoplatný a nie je možné sa voči nemu odvolať. ŠTS schválil dohodu, ktorú uzavrel v októbri prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) s obvineným.

Dnes už odsúdeného muža zadržali počas akcie "Kamiben", čo v preklade z rómskeho jazyka znamená Láska. Policajti z Národnej kriminálnej agentúry si po neho prišli do osady v Richnave v apríli tohto roka ako pre podozrivého zo spáchania úkladnej vraždy.

Jeho manželka Nataša (†36) bola nezvestná od marca. O mesiac neskôr už mali policajti lokalizované miesto, kde bolo zakopané telo nezvestnej. V okolí Trebišova ho neskôr aj našli. Nález podrobili expertíze, porovnali DNA obete úkladnej vraždy a z nej jej manžela.

Erik Kora prinútil ďalšiu osobu, aby zakopala telo nebohej v kríkoch pri ceste do obce Hrčeľ v okrese Trebišov. Zdroj: PZ

Skutok spáchal Erik zo žiarlivosti po tom, ako sa dozvedel o jej vzťahu s iným mužom. Vrátil sa z Anglicka, zabezpečil si nôž, vtrhol do príbytku Nataše v Richnave (okres Spišská Nová Ves), fyzicky ju napadol a násilím ju vtlačil do svojho auta a odviezol ju smerom na Košice. Pri obci Kluknava odbočil na lesnú cestu, v aute jej nadával a následne jej nožom podrezal krk. "Spôsobil jej smrteľné zranenie s prienikom cez krčné orgány až k chrbtici," píše sa obžalobe. Po vražde telo odviezol k rybníku v obci Nižný Žipov pri Trebišove a tam telo spolu so svedkami pod hrozbou násilia zakopali. Celý priebeh vraždy oznamoval svedkovi, s ktorým počas skutku telefonoval. "V rozhovore kričal a nadával Nataši a rozčúleným hlasom uviedol, že 'teraz už idzem na to!'," opisoval neskôr svedok chvíle, ktoré sa diali pred vraždou.

Za vraždu a za to, že iných nútil so zbraňou pomáhať mu pri zakopaní tela, si posedí v base 20 rokov. Hrozilo mu až doživotie, no tým, že sa priznal, dosiahol zníženie trestu.

