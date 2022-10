Piati nevinní ľudia prišli o život pri tragickej dopravnej nehode, ktorá sa stala v nedeľu večer na zastávke na Zochovej ulici v Bratislave. Do nič netušiacich ľudí vpálil vo veľkej rýchlosti opitý vodič. Medzi obeťami sú aj traja vysokoškoláci, jednou z nich je krásna Levočanka Broňa!

Štyri osudné sekundy stačili na brutálnu smrť piatich ľudí, ktorí stáli na zastávke v centre Bratislavy v nedeľu o 22:24 h.

Spoza zákruty sa na nich nekontrolovane vyrútilo auto z podjazdu a vpálilo priamo do zastávky, kde stáli najmä študenti.

Jazda opitého vodiča mala hrôzostrašné následky. Štyria ľudia na mieste zahynuli, ďalší šiesti boli prevezení do nemocnice so zraneniami rôzneho rozsahu. Do nemocnice previezli v kritickom stave aj študentku, o ktorej život lekári bojovali niekoľko hodín. Žiaľ, v pondelok ráno zomrela. FOTO TU >>>