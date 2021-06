Smrť Lukáša (†26) zo Sniny, ktorý mal celý život pred sebou, máta jeho rodičov už dlhých 5 rokov. Ich syn zahynul pri nehode, keď auto v plnej rýchlosti nabúralo do odparkovaného autobusu práve tou časťou, kde sedel. Za vinníka určili jeho kamaráta Martina (30), ktorý auto opitý šoféroval. Zrazu sa však začali diať "čudné" veci. Prokurátor napríklad "zabudol" dať do skutkovej vety obžaloby zmienku o alkohole...

Mladícka nerozvážnosť kruto zasiahla do života dvoch rodín! Ani po dlhých piatich rokoch nie je uzavretá smrť mladého muža Lukáša Kresilu (†26), ktorý mal celý život pred sebou. Zahynul pri nehode na mieste spolujazdca, keď auto v plnej rýchlosti nabúralo práve tou časťou, kde sedel, do ľavej zadnej časti odparkovaného autobusu. Za vinníka určili jeho kamaráta Martina Hrečka (30), ktorý auto šoféroval. Tomu súd vo štvrtok vymeral štvorročné väzenie v base s minimálnym stupňom stráženia a doživotný zákaz šoférovania. Rozsudok nie je právoplatný a tak ešte môže prísť na rad konanie na nadriadenom súde. Ak sa tak stane, bude to už druhý raz. Ten totiž pred niekoľkými mesiacmi vec humenskému súdu vrátil. Prípad totiž sprevádzajú zvláštne okolnosti.

Najzarážajúcejšie na celom je, že prokurátor pri podávaní obžaloby akosi "zabudol" uviesť, že Martin spôsobil nehodu v opitosti. Dva hodiny po nej mu namerali 1,6 promile alkoholu v krvi. To nie je všetko! Rodičia nebohého Dita a Milan Kresilovci namietali zaujatosť sudcu Ivana Roháča pre blízky vzťah s advokátkou protistrany, no ten sa odmietal vylúčiť. "Dosiahnuť to sa nám podarilo až po troch rokoch. Zažili sme si svoje! A na chodbe súdu ešte na mňa sudca Roháč vrieskal ," opísal Milan. Prípad potom prevzal nový sudca. Ten hoci rozhodol o vine a vymeral aj trest, podľa krajského súdu všetky dôkazy vykonané pred sudcom Roháčom sú nulitné. Preto musel samosudca Vladimír Varga začať kolotoč dokazovania odznova. Vo štvrtok sa mu to podarilo, na slovenské pomery v rekordnom čase, a vyhlásil aj rozsudok.

Tragická dopravná nehoda sa stala začiatkom augusta pred piatimi rokmi. Kamaráti sa stretli v krčme v Ubli, kam prišiel Martin po tom, ako sa vrátil z Košíc, kam bol odviezť svoju tetu. Lukáš v pohostinstve zapíjal smútok z rozchodu. "Navrhol mi, aby sme išli do krčmy v Snine, že on bude šoférovať. Nechal som sa presvedčiť. V tamojšej krčme sme pili, no veľa nepamätám. Nechcem sa vyviňovať, lebo jeho rodičom sa určite ťažko počúvať, ale Lukáš mi sadol k dverám auta a prosil ma, aby sme sa vrátili do Uble. Pritom sme boli dohodnutí, že zostaneme spať v Snine, každý u svojich rodičoch," opisoval sudcovi trasľavým hlasom viditeľne rozrušený Martin, ktorý šoféroval v osudnej chvíli svoje auto. Pri prejazde neosvetlenou obcou Klenová v plnej rýchlosti vpálil do neoznačeného autobusu, ktorý bol odparkovaný pri ceste tak, že zasahoval do vozovky. "Bola hmla, zrazu som uvidel prekážku na ceste. Pamätám si, že som brzdil, no moja reakcia bola neskorá, nestačil som dostatočne znížiť rýchlosť," vravel.

No podľa vyjadrenia znalca vpálil do ľavej zadnej časti autobusu v rýchlosti 75 km a brzdná dráha nebola nájdená. Podľa neho nehode sa dalo zabrániť včasnou reakciou - brzdením, zastavením alebo obídením autobusu zasahujúcim 1,9 m do vozovky. Vodič mal povolenie parkovať v obci a podľa Muziku tak robil možno už aj 20 rokov. Na ulicu po zrážke ihneď vybehol jeden z obyvateľov, ktorý súdu opísal, že vodiča nenašiel sedieť na svojom sedadle, ale bol zakliesnený vedľa, pri spolujazdcovi. "Mal hlavu zakliesnenú a pritlačenú čelným sklom, nadvihol som ho, vtedy sa nadýchol, volali sme záchranku," vypovedal Michal Muzika. Podľa znaleckého posudku z pitvy bolo príčinou Lukášovej smrti "roztrhnutie mozgového kmeňa a roztrhnutie väzivovej časti spojenia krčnej chrbtice s mozgom."

Po nehode zavládol smútok a zostali zničené životy v dvoch rodinách. Na snímke obžalovaný Martin, ktorý v sprievode rodičov vchádza do pojednávacej miestnosti. Tí časť pojednávania preplakali. Zdroj: Ingrid Timková

Martin bol niekoľko dní v kóme. Pred rokom ho načapali jazdiť na bicykli v opitosti, uzavrel dohodu o vine a treste, šoférovať mu zakázali na 14 mesiacov. Gréckokatolícka cirkev za Martina poúkla záruku a žiadala o zmiernenie trestu. Martin predložil aj lekársku správu, podľa ktorej trpí depresiami. Pred vyhlásením rozsudku sa kajal, sypal si popol na hlavu a so slzami v očiach prosil rodičov Lukáša o odpustenie: "Je mi to ľúto, do smrti si to budem vyčítať. Prosím vás, prepáčte! Vy ste prišli o syna, ja o kamaráta. Nie je večer, keby som si na to nepomyslel, ponesiem si svoj kríž až do smrti."

Prokurátor však trval na 5-ročnom väzení a na zákaze si do konca života sadnúť za volant. Upozornil na to, že krv na zistenie alkoholu bola Martinovi odobratá 2 hodiny po nehode a namerali mu 1,6 promile. "Dá sa predpokladať, že v čase nehody bola koncentrácie etanolu v krvi ešte vyššia. Navyše, v obci, kde je povolená 50 km rýchlosť cez deň, treba v noci prispôsobiť rýchlosť k rozhľadovým pomerom."

Obhajca Miloš Kaščák upozorňoval na to, že autobus bol neosvetlený, v tme a hmle nebol dostatočne pozorovateľný a preto jeho klient nebol schopný včas zastaviť v rýchlosti, ktorou auto viedol. Nedalo by sa to ani v povolenej rýchlosti a žiadal domáce väzenie. "Ak vodič reaguje nesprávne na nebezpečnú situáciu, ktorú vyvolal iný účastník cestnej premávky porušením jej pravidiel, hoci pri správnej reakcii jej mohol predísť, zodpovedá za nehodu iba vtedy, ak je možné voľbu nesprávneho riešenia posúdiť ako porušenie dôležitej povinnosti cestnej premávky," zdôvodňoval svoj názor.

Trest domáceho väzenia podľa samosudcu Vladimíra Vargu nebolo možné uložiť, keďže v minulosti už bol odsúdený za to, že ako cyklista jazdil pod vplyvom návykovej látky: "Pri tom mohol takisto spôsobiť nehodu s vážnymi následkami," znelo vysvetlenie. Keďže obžalovaný prejavil ľútosť, trest mu uložili na dolnej hranici trestnej sadzby.

