Vyčíňanie výtržníkov z Prešova z nedele na pondelok takmer skončilo tragicky. Náhodne okoloidúceho mladíka (22) tak dobili, že zo zranení sa bude liečiť mesiace! Už absolvoval náročnú operáciu - nadočnicový oblúk mu nahradili lekári titánovým implantátom. Vo štvrtok súd dvoch bitkárov vzal do väzby. V tú noc dobili aj ďalších, preukázali to kamerové záznamy.

Nevedeli sa spratať do kože? V noci z nedele na pondelok v uliciach Prešova vyčínali agresívni útočníci. Najprv dobili 22-ročného Sašu. Bezdôvodne. Napadli ho, keď vyšiel z nočného podniku po polnoci , teda v čase, keď musia byť takéto prevádzky už zatvorené. Dobili ho tak, že zo zranení sa bude liečiť dlhé týždne. Po útoku utrpel amnéziu a na nič si nepamätá.

Kamerové záznamy umiestnené na Tkáčskej ulici a Jarkovej však preukázali, čo sa stalo. "Vychádzal von a tam sa traja doťahovali medzi sebou. Môj syn len prechádzal okolo a napadli ho. Udierali ho do hlavy, do ľavej časti tváre. Mal krvácanie do mozgu a zlomené očné oblúky. Bol operovaný," vravel otec zbitého. Jeho synovi zavolali taxík z podniku. Keď prišiel domov, zobudil otca. "Vyzeral hrozne. Z nosa mu išla krv, oko mal celé opuchnuté, bol modrý, nevedel sa zorientovať," opísal. Mladík môže mať trvalé následky, jednu stranu tváre má meravú. "Vôbec neviem takýto čin pochopiť - bezbranného človeka biť," dodáva znechutene otec.

Ten na druhý deň, po návšteve pohotovosti, sa na polícii dozvedel, že znudení agresori v tú noc vystrájali ďalej a ukazovali svoju silu. O pár minút po tom, ako zbili Sašu, dokopali ďalších dvoch chlapcov. A vtedy ich mali zadržať policajti z pohotovostnej motorizovanej jednotky. "Videl som videozáznam. Tí dvaja už ležali na zemi a oni do nich ešte kopali," vysvetlil s tým, že na mieste boli traja páchatelia, ale útočili dvaja. Jeden z útočníkov je kulturista."Ja som tiež športovec, ale ešte som také nezažil, aby šport smeroval k agresivite a násiliu. A nieto ešte k takému jedincovi, ktorý má 60 kíl a nemá na to telesnú schránku," dodal otec.

Polícia sa k prvej bitke, ktorá sa odohrala o jednej v pondelok v noci, odmieta vyjadrovať. "Vec je v prešetrovaní, informácie k prípadu vzhľadom na vykonávané procesné úkony v tomto štádiu nie je možné poskytnúť," uviedla prešovská hovorkyňa Jana Ligdayová. K druhej, ktorá sa udiala o tretej hodine ráno, uviedla, že v tejto veci obvinili tri osoby, ktoré napadli dvoch poškodených: "Na obvinených bol spracovaný podnet na podanie návrhu na ich väzobné stíhanie, ide o prečin ublíženia na zdraví spáchaný v súbehu s prečinom výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva."

Vo štvrtok o troch zadržaných výtržníkoch rozhodoval súd, prokurátor totiž podal návrh na ich vzatie do väzby. Stíhaní sú pre prečin výtržníctva formou spolupáchateľstva. "Taký človek nemá čo robiť medzi ľuďmi," skonštatoval Sašov otec.

Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu v Prešove dvoch obvinených na základe návrhu prokurátora vzal do preventívnej väzby. Obaja podali sťažnosť, o veci rozhodne krajský súd. "Tretieho obvineného sudca prepustil na slobodu, prijal písomný sľub ako náhradu preventívnej väzby, zároveň väzbu nahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka nad jeho správaním a uložil mu obmedzenia -povinnosť oznámiť policajtom, prokuratúre a súdu zmenu pobytu a uložil zákaz požívať alkoholické nápoje a omamné látky a zakázal mu vycestovať do zahraničia. Toto rozhodnutie je právoplatné," informovala hovorkyňa prešovských súdov Ivana Petrufová.

