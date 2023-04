V Bratislave za Mostom Lanfranconi smerom do Petržalky sa v stredu ráno zrazil kamión s osobným autom. Blokovaný je pravý jazdný pruh.

Vodiči musia počítať s 30-minútovým zdržaním. "Dobrzďuje sa už pri Stupave," upozorňuje Zelená vlna RTVS. V úseku je zároveň znížená rýchlosť na 40 kilometrov za hodinu. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.

Približne do desiatich minút si vodiči postoja aj v kolóne na Račianskej a Ráztočnej ulici v smere do centra. Nehoda je hlásená na diaľnici D1 pred Prístavným mostom smerom zo Senca, počítať tam treba tiež so zdržaním.