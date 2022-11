Obviený si nevyberal známe osobnosti podľa pohlavia. Zaujímali ho ako muži, tak aj ženy. Denník SME píše, že speváčke Katke Koščovej takmer nasadol do taxíku, či postával v tesnej blízkosti herečky Kristíny Tormovej. Obťažovať mal aj herca Braňa Deáka, novinárku Zuzanu Kovačič Hanzelovú, či moderátora televízie TA3 Rasťa Ilieva.

Polícia včera večer oznámila, že voči 29-ročnému Martinovi B. z okresu Považská Bystrica vzniesla obvinenie z trestného činu nebezpečného prenasledovania. "Obvinený muž bol po vykonaní úkonov umiestnený v cele policajného zaistenia, zo strany vyšetrovateľa bol v tejto súvislosti spracovaný aj podnet k jeho väzobnému stíhaniu. V prípade preukázania viny pred súdom, hrozí obvinenému mužovi v zmysle zákona za toto konanie trest odňatia slobody až na jeden rok," uviedla polícia.

Obvinený Martin B. mal obťažovať napr. aj herca Ludwiga Bagina, ktorý sa o tom zdôveril prostredníctvom sociálnej siete. "Raz som počas telefonátu na ulici cítil, že sa na mňa niekto prilepil. Stál ticho pred Kvetinárňou, správal sa neštandartne, mal tie smutné oči a mne ho prišlo ľúto. Tak som mu kúpil igelitku plnú jedla," píše herec s tým, že odvtedy sa muža už nezbavil.

Stalker ho prenasledoval na rôznych miestach, kde sa Bagin pohyboval. Nechcel jedlo, ani peniaze. "Deje sa to denne a ja som mu už párkrát vynadal preventívne. Aj dnes. Trošku som zúfalý. Obťažuje ma to a potom mám ešte aj výčitky. Neviem, čo mám robiť," napísal herec na sociálnu sieť. Muž má byť podľa jeho informácií psychiatrický pacient, ktorý však už údajne bol vyliečený.

Nepríjemnosti si zažila aj speváčka Katka Koščová, ktorej muž údajne takmer nasadol do taxíku. "Myslím si, že tento mladý muž potrebuje pomoc. Keď stál pri tom taxíku, bol zjavne napätý, akoby bojoval sám so sebou, či tie dvere má otvoriť, alebo nie. Hoci si uvedomoval, že toto je už naozaj cez čiaru, zjavne sa nedokázal ovládnuť," opísala pre SME situáciu so stalkerom Koščová.

O svojej skúsenosti píše aj píše aj spevák Miro Jaroš. "Tiež máme skúsenosť. Sedeli sme v reštaurácií, sledoval nás cez okno a keď sme išli do garáže, do podzemia, išiel za nami. Ruky celý čas vo vreckách, mali sme aj strach," hovorí spevák s tým, že muž sa ho opýtal, či je on ten známy psychológ. Stalker mal obťažovať aj fotografa Lukáša Kimličku. "Tiež mám skúsenosť asi z pred týždňa. Veľmi desivé a nepríjemné," napísal.

Stalkera už muži zákona chytili. Ku celej veci sa vyjadrili prostredníctvom sociálnej siete. "Policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave sa niekoľko dní intenzívne zaoberali prípadom prenasledovania známych osobností v Bratislave neznámym mužom," hovorí hovorca Michal Szeiff s tým, že v tejto veci vykonali viacero potrebných úkonov už od prijatia prvého oznámenia v priebehu tohto týždňa.

"V priebehu dnešného dňa (13.11.), po splnení zákonných podmienok ako aj na základe komunikácie s dozorovým prokurátorom krajskej prokuratúry v Bratislave došlo k zadržaniu osoby dôvodne podozrivej zo spáchania uvedených skutkov," hovorí Szeiff a dodáva, že muž bol dnes v popoludňajších hodinách obmedzený na osobnej slobode a vyšetrovateľ bratislavskej krajskej kriminálnky s ním v súčasnosti vykonáva potrebné procesné úkony.