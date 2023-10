Brat zavraždenej Martiny († 40) spočiatku ani nechcel veriť, že správa o smrti sestry je pravdivá. "Ale je to tak, rozstrieľal ju a už je mŕtva, už ju nedokázali zachrániť," uviedol. Na miesto udalosti prišiel, aby sa o nej presvedčil na vlastné oči, no polícia ho tam nepustila. "Všetkých poslali preč, je to miesto činu," vysvetlil.

V tom čase ešte polícia pátrala po Martininom exmanželovi. "Bývalý švagor vraj utiekol, ešte je ozbrojený, teda vraj tu niekde behá," opísal brat obete. Polícia podozrivého muža našla krátko pred polnocou, bez známok života.

Rozstrieľanú matku mal nájsť jej syn

Mŕtvu matku mal údajne nájsť jej syn, 18-ročný Lukáš. Práve ten mal povedať polícii, že za vraždou matky stojí jej 70-ročný exmanžel. "Oni bežne, normálne žili, bol možno taký trošku prchký, to teda viem, alebo taký rázny, ale nehovorila nič sestra," opísal brat spolužitie manželov, drastickej udalosti podľa neho v minulosti nič nenasvedčovalo.

Situácia sa mala zmeniť prednedávnom, kedy Martina prezradila, že manžel je na ňu zlý. "Zhadzuje ju, nadáva jej, že mu začína prepínať, šibať," opísal brat nedávne udalosti, ktoré vyústili do žiadosti o rozvod. Tú podal muž. Martina sa najskôr rozvádzať nechcela, no napokon súhlasila. "Povedal, že ju už nechce, tak súhlasila," opísal Martinin brat.

Po rozvode si žila podľa jeho slov šťastne, so synom chodili na výlety a nikto ju neobmedzoval a nenadával. Rozvod sa odohral pred dvomi mesiacmi, dvojica ešte spolu žila, no plánovali sa od seba odsťahovať. Všetko sa však skončilo v osudnú noc. Prípad v súčasnosti vyšetruje polícia ako vraždu.