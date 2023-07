Iba 18-ročný Benjamín mal uhorieť pri zakladaní požiaru práve na škole, ktorú navštevoval. K úspešnému ukončeniu mu chýbal posledný rok. Hneď po vypuknutí požiaru ľudí prekvapilo, že ide o rovnakú školu, ktorú navštevoval aj 19-ročný Juraj Krajčík - podozrivý z teroristického útoku zo Zámockej ulice v Bratislave, kde v októbri minulého roku zomreli dvaja nevinní mladí ľudia.

Podľa informácií portálu noviny.sk boli podpaľač Benjamín a strelec zo Zámockej kamarátmi. Spoločne trávili aj voľný čas. 18-ročný Benjamín navštevoval od jedenástich rokov karate klub TJ Rapid Bratislava spolu s Jurajom Krajčíkom. Priestor na vyjadrenie sme poskytli aj riaditeľovi tohto športového klubu, no do uzávierky nereagoval.

Riaditeľka školy Jolana Laznibatová v pondelok (3.7.) reagovala, že je to aj pre nich tragická a nepochopiteľná udalosť, ktorá otriasla nielen pedagogickým zborom, ale aj rodičmi a žiakmi. „Plne spolupracujeme so všetkými orgánmi. Rovnako sme v úzkom kontakte s naším zriaďovateľom - Bratislavským samosprávnym krajom (BSK). Pre každého, kto to potrebuje, je pripravená psychologická pomoc. Nakoľko prebieha vyšetrovanie, prosíme verejnosť aj médiá, aby rešpektovali, že nie je možné poskytnúť podrobnejšie informácie," vyjadrila sa.

