Zranenej pomáhali horskí záchranári z Kysuckých Beskýd. Horskí záchranári jej poskytli neodkladnú prvú pomoc a podali medikamentóznu liečbu.

"Vzhľadom na zhoršujúci sa stav pacientky do osady vyslali aj posádku leteckých záchranárov. Po prílete vrtuľníka zranenú ženu odovzdali do starostlivosti lekára leteckých záchranárov a letecky bola dopravená do nemocnice," informovala Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke.