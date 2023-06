V base s maximálnym stupňom stráženia si Kosovčan Baki Sadiki odsedel už 10 rokov za drogovú trestnú činnosť za milióny eur. Heroín mal spolu s kumpánmi prevážať ukrytý v podrážkach letnej obuvi - v šľapkách, takzvanou balkánskou cestou. Z Turecka cez Poľsko do podtatranského regiónu, kde Sadiki žil.

Heroín podľa obžaloby a právoplatného rozsudku uschovávali v Penzióne Casa Dolce v Starom Smokovci, kde mali prenajatú miestnosť. Následne ho distribuovali ďalej do Talianska, Švajčiarska a Rakúska.Po rozdelení úloh od roku 2007 do 2008 doviezli približne 120 kíl drogy najmenej v piatich zásielkach. Policajti zaistili časť zásielky, 10 kíl heroínu s koncentráciu okolo 67 percent. Z takého množstva by bolo možné vyrobiť najmenej 336-tisíc až 673-tisíc jednorázových dávok. Na čiernom trhu by za to zinkasovali 3,350 miliónov eur.

Obchod riadil Sadiki a Jeton Crrvadiku, ktorý dohliadal na obchod v Turecku a ktorý je na úteku. Do nelegálneho obchodu zapojili i ďalších mužov z Popradu. Sadiki dával pokyny Jurajovi Jambrichovi a ten zabezpečoval distribúciu drog do cudziny cez Jána Cibuľu. Oboch zadržali v septembri 2008 pred obchodným nákupným centrom pri tom, ako sa pokúšajú predať drogy policajnému agentovi. Vyfasovali 15-ročné tresty, v súčasnosti sú už na slobode.