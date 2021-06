Výlet rodičov s dieťaťom sa zmenil na obrovskú tragédiu! Mladá rodinka na bicykloch sa vybrala z Banskej Bystrice smerom na horský priechod Šturec. Možno si chceli spraviť výlet do Harmaneckej jaskyne alebo si dať nanuk v reštaurácii pri ceste. To sa dnes už nikto nedozvie. Tesne za Banskou Bystricou do nich totiž napálilo protiidúce osobné vozidlo. Mamička Janka (†41) zrážku neprežila, desaťročný Miško je vo vážnom stave.

Podľa svedkyne dopravnej nehody, rodina išla vzorne v rade za sebou. Muž bol vpredu, dieťa v strede a žena vzadu. Ona sama najprv nerozumela tomu, čo sa deje. „Všetko som videla v spätnom zrkadielku. Keď začal náhle bočiť do protismeru, samej seba som sa opýtala, že čo robí. Zrazu som iba videla letieť telá,“ prezradila žena pár minút po nehode ešte viditeľne roztrasená.

„Štyridsaťpäťročný muž na osobnom aute z doposiaľ nezistených príčin vošiel do protismeru, kde bola skupina cyklistov. Došlo ku kolízii so ženou, ktorá na mieste zraneniam podľahla a s maloletým synom, ktorý bol s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice,“ prezradil hovorca Krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici Mário Bóna. Pre policajtov je vyšetrovanie nehody o to bolestnejšie, že Jankin manžel je ich kolegom, pracuje ako dopravný policajt…

Podľa informácií TV JOJ, vodiča premohol mikrospánok a v čase nárazu nebol pri vedomí. Po nehode zostal v šoku. „Alkohol u vodiča nezistili. Na mieste bol aj znalec z odboru cestnej dopravy, zdravotníctva a členovia posttraumatického tímu,“ doplnil Mário Bóna.

Podľa svedkyne sa ženu pokúšali ešte dosť dlhý čas oživiť, no neúspešne. „Napriek ich maximálnemu úsiliu sa to nepodarilo,“ povedala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová. O chlapcovi, ktorého previezli vo vážnom stave do Rooseveltovej nemocnice bližšie informácie neposkytla.

Kto vlastne boli účastníci nehody? Čítajte na ďalšej strane!