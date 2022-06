Dopravní policajti z Levíc objasňujú okolnosti dopravnej nehody, ktorá sa stala v obci Beša v levickom okrese v stredu (8. júna). Pri nej vodič autobusu zišiel do priekopy a narazil do stĺpa elektrického vedenia. Zistenie, aký "vodič" autobus viedol, mnohých prekvapil...

V stredu v ranných hodinách na ceste od obce Beša v smere na Horný Pial 51-ročný vodič autobusu, pravdepodobne pri vyhýbaní sa oproti idúcemu autu, vošiel na pravú krajnicu a zišiel do priekopy. Tu prednou časťou narazil do stĺpa elektrického vedenia a následne vyšiel späť na vozovku, kde zostal stáť.

To, čo zistila polícia, však mnohých prekvapilo. Vodič autobusu totiž šoféroval bez platného vodičského oprávnenia a to v čase nepreukázanej zdravotnej a psychologickej spôsobilosti. Podrobili ho dychovej skúške s negatívnym výsledkom. "Pri dopravnej nehode sa tri osoby zranili ľahko. Pri náraze do elektrického stĺpa došlo k prerušeniu elektrického vedenia, čím bola spôsobená predbežná škoda vo výške 5-tisíc a poškodením autobusu škoda vo výške 3-tisíc eur," informovala polícia.

Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia v súbehu s prečinom poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia.