Stalo sa to pri materskej škole Švantnerova. Nezabrzdené auto zišlo z kopca na dvor škôlky. Našťastie tam vtedy neboli deti.

Auto zastavila až borovica v areáli škôlky. Tá utrpela menšie „zranenie“. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti.

„Po kontrole z oddelenia životného prostredia dúbravského miestneho úradu to vyzerá, že to strom prežil len so škrabancami, menšie poškodenie kmeňa bolo ošetrené,“ informuje Dúbravka. Šoféri si v tejto mestskej časti, kde väčšina áut parkuje na kopci, zrejme budú musieť dávať väčší pozor na to, ako auto odstavia.