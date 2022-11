Slovákov po útoku na Zámockej vydesil ďalší ohavný prípad nevídanej brutality. Iba 16-ročný tínedžer napochodoval do školy so sekerou v taške. Po zvonení s ňou sekol jednu spolužiačku do hlavy a ďalšieho chlapca zranil.

Všetko sa odohralo vo štvrtok (3.11) na Strednej odbornej škole v Novákoch. Horor sa však, našťastie, zaobišiel bez tragických následkov. Chlapec prepašoval sekeru do triedy v školskej taške. Keď zazvonilo, vyskočil na nohy a sekeru vzal do ruky. Urobil tak iba tri týždne po podobnou útoku sekerou menovca Alexa (14) v Mníšku nad Hnilcom.

K svojmu motivačnému predpoliu podľa uznesenia, ktoré má reportér Plus JEDEN DEŇ k dispozícií uviedol, že dôvodom jeho konania boli sny, v ktorých sa objavujú rôzne postavy. "Dúfal, že po napadnutí spolužiakov tieto sny prestanú. V týchto snoch zabíjal ľudí, najskôr nožom a v stredu mal sen, že ich zabíja sekerou," píše sa v uzneseniu s tým, že podobné myšlienky mal už aj minulý školský rok.

Útočiť mal pôvodne v pláne už po ceste v autobuse, ale rozmyslel si to. Po príchode do školy, zatvoril dvere v triede, vytiahol sekeru a zaútočil na spolužiaka, ktorý sa bránil, sekeru mu vytrhol a potom ušiel.

Následne napadol spolužiačku, ktorú udrel do čela a do chrbta ostrou časťou sekery. Svoje údery na spolužiakov smeroval do oblasti hlavy, keďže sa snažil ich zabiť. Chcel napadnúť čo najviac ľudí. Svoje činy okomentoval slovami: "ja som to fakt spravil!"

Alex zvolil sekeru ako zbraň práve kvôli jednému zo snov, ktoré sa mu snívali. Na základnej škole mal jednotky, dvojky, len z angličtiny mal trojku. Pôvodne chcel ísť študovať na gymnázium, nakoniec išiel na SOŠ v Novákoch, na ktorej študuje odbor biotechnológia a farmakológia. So spolužiačkou, ktorú napadol robili spoločne školský projekt.