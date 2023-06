Dokazovanie pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorému predsedal Miroslav Mazúch sa konalo, len čo týkalo uloženia trestu, keďže obžalovaný urobil hneď v úvode vyhlásenie o vine vo veci útoku sekerou na spolužiakov a pedagógov v ZŠ Mníšek nad Hnilcom. Súd prijal jeho vyhlásenie a po 14.00 hod vyniesol rozsudok.

Ochranné liečenie

Obžalovaného uznal Špecializovaný trestný súd za vinného a vymeral mu trest 11 mesiacov nepodmienečne. Ten si odpyká v ústave pre mladistvých. Zároveň mu uložil aj ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou.

Viac fotografií nájdete TU >>>

Alex: "Chcem byť šťastný!"

Alex vo vyhlásení povedal: "Som vinný zo spáchania skutku uvedeného v obžalobe. Viem, že to bola chýba riešiť problémy takýmto spôsobom. Skutok ľutujem a neplánujem už robiť také veci. Priznávam, že som výbušný. Dostávam sa niekedy do amoku. V budúcnosti chcem byť šťastný a vyštudovať školu. Chcem začať odznova," kajal sa školák. Dodal, že konal tak preto lebo jeho spolužiaci ho dráždili. "Iritovalo ma to. Ja som chcel dosiahnuť to aby sa ku mne začali správať normálne. Hnevalo ma, keď niekto po mne pokrikoval alebo sa mi smial," povedal ďalej.

Anketa Je takýto trest pre Alexa dostatočný? áno 13% nie 80% neviem posúdiť 7% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Čítajte TU o telefonátoch s matkou a čo vyplynulo zo znaleckých posudkov >>>