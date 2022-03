Za hrôzostrašné skutky 23 rokov väzenia! Taký je verdikt prešovského okresného súdu za vraždu rodičov a branie rukojemníčky. Kežmarčan Ľudovít Šromovský (42) sa brutálnych skutkov dopustil pred rokom. Najprv beštiálnym spôsobom zavraždil svojich rodičov. Po vzájomnom slovnom konflikte dovtedy bil otca palicou, kým sa ten nevládny zvalil na gauč, následne vzal z kuchynskej linky dlhý nôž a dobodal ho do krku, hrudníka a brucha. Nôž poumýval a vrátil ho do linky.

Z bytu neodišiel, hoci vedel, že sa jeho mama môže každú chvíľu vrátiť. Keď sa vrátila a zistila, čo jej syn urobil, začala ho biť a kričať na neho. No a on jej urobil to isté, čo otcovi. Vybral nôž a dobodal ju. Potom sa vybral do nákupného centra s vopred premysleným zámerom. Vzal si k tomu nôž, opasok aj obväz z dôvodu, keby sa mu náhodou niečo stalo. Vyhliadol si predavačku, odzadu ju chytil okolo krku, pritiahol si ju k sebe a pod krkom jej pridržiaval nôž a zabarikádoval sa s ňou v miestnosti. Vyslobodiť ju museli kukláči, záchranná akcia trvala dlhých sedem hodín. Rukojemníčka utrpela stres, z ktorého sa liečila dlhé mesiace.

Pred rozhodnutím súdu vypovedala psychologička Antónia Solárová a zhodnotila povahové vlastnosti obžalovaného. A vôbec ho nešetrila! Podľa nej je hypochonder, trpí depresiou, svoje psychosomatické problémy prenáša do prežívania telesnej bolesti. A to nie je všetko! Viac čítajte v popise fotky v GALÉRII tu.

