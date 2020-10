Na ceste I/66 medzi obcou Babiná a mestom Krupina došlo v sobotu podvečer k vážnej dopravnej nehode.

Pri mimoriadne tragickej zrážke osobného auta s dvomi dodávkami zomrel mladý, len 18 - ročný vodič.

Mladík utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Ťažko sa zranili aj obidvaja šoféri dodávok.

"Žiaľ, záchranári už nedokázali pomôcť mladíkovi. Ďalšieho muža museli záchranári vzhľadom na jeho vážne poranenia uviesť do umelého spánku a v kritickom stave ho previezli do nemocnice. Tretí účastník nehody si poranil dolnú končatinu a po ošetrení bol transportovaný taktiež do nemocnice," uviedla pre Plus JEDEN DEŇ hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

Príčina nehody je predmetnom vyšetrovania.

Na mieste aj v týchto chvíľach prebieha dokumentovanie nehody. Bližšie informácie poskytne polícia neskôr.

Správu aktualizujeme.