NAKA dnes ráno "zazvonila" na Zurianove dvere iba pár dní potom, ako skončil vo svojej funkcii. Bývalý šéf kriminálnej jednotky je však v zahraničí. V jeho byte v Poprade prebieha domová prehliadka. “Nie som si vedomý, že by som sa dopustil nejakej trestnej činnosti,“ povedal Zurian pre Denník N.

Problémy spojené s jeho osobou sa začali objavovať už vo februári, keď na verejnosť unikli informácie o výpovedi obvineného bývalého námestníka SIS Borisa Beňa. Ten vraj o Zurianovi povedal, že mu vynášal utajované informácie o obvinenom exšéfovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi.

Zurian to popieral a v súvislosti s Beňovou výpoveďou podal trestné oznámenie. „Áno, je to pravda, podal som trestné oznámenie,“ potvrdil Zurian. Ďalší šok nastal, keď sa Zurian rozhodol narýchlo odísť zo svojej funkcie, aj keď pár týžňov pred tým deklaroval, že nerezignuje. Minulý týždeň požiadal o uvoľnenie z funkcie raketovou rýchlosťou k 15. máju!

Bývalý elitný vyšetrovateľ Jozef Šátek mal na to na sociálnej sieti jasné vysvetlenie: „Zdá sa, že hromy – blesky prídu čo nevidieť, lebo Zurian zjavne vyľakaný požiadal o odchod do civilu. Predpokladám, že mu bolo dané na výber, okamžite odísť „dobrovoľne“ na vlastnú žiadosť aj s odchodným a výsluhovým dôchodkom, alebo to bude veľká hanba (pre všetkých), keď ho ešte ako riaditeľa NAKA obvinia a pozastavia mu výkon služby.“ Šáteka jeho obrovské skúsenosti neklamali a Zurian sa dnes dočkal nežiadúcej návštevy svojich bývalých kolegov...