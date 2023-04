V piatok na obed zažila známa bratislavská ulica nečakaný, no za to poriadne intenzívny zmätok, ktorý v oblasti kompletne vyradil dopravu. Po nešťastnej nehode vo vodovodnom potrubí sa totižto na cestu, no aj električkovú trať vyliali akoby nekonečné kvantá vody, ktoré okolie nábrežia kompletne ponorili pod hladinu.

Pri bratislavskom PKO prasklo potrubie. Voda zaplavila celú ulicu a vytvorila dlhočiznú zapchu! Uverejnil používateľ Plus JEDEN DEŇ Piatok 28. apríla 2023

V blízkosti lokality sa okamžite začali tvoriť dlhočizné stojaté zápchy, ktoré nepotešili najmä ponáhľajúcich sa vodičov. Smolu však mali aj cestujúci, ktorí zvolili možnosť cestovania verejnou dopravou. Hladina vody v hĺbke niekoľkých centimetrov bola totižto príliš vysoká aj na električky, ktoré asi hodinu nepremávali.

"Počas výmeny vodovodu zlyhalo prepojenie rekonštruovaného potrubia s veľkými transportnými vodovodnými potrubiami," vysvetlil generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš. Spôsobilo to podľa neho veľký únik vody pod silným tlakom. Rozsah škôd ani ich výška nie sú v súčasnosti známe. "Presný sumár škôd v tejto chvíli ešte nie je známy, rovnako ani výška škôd," uviedla hovorkyňa Bratislavy, Dagmar Schmucková.

"Na veľkom vodovodnom potrubí v kopci nad električkovou zástavkou Kráľovské údolie sa stala nehoda. Voda zaplavuje Žižkovu ulicu a steká až na Nábrežie armádneho generála L. Svobodu," objasňuje Bratislavská vodárenská spoločnosť. BVS zároveň informovala, že pracuje na odstránení poruchy. Počas našej prítomnosti sa na mieste skutočne objavilo niekoľko technikov, ktorý vodu cez kanále odpúšťali. "Ďalšia voda už nevyteká, doteká už len voda, ktorá vytiekla," poznamenal Peter Podstupka, hovorca BVS.

Neočakávaný bratislavský akvapark tak svoje brány zatvoril krátko po druhej hodine poobede, kedy sa voda z ulíc začala úplne strácať. Na ulici sa krátko na to obnovila naspäť električková aj osobná doprava a po zaplavenom nábreží nezostalo ani stopy.