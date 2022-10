V stredu (12.10.) sa na Zámockej ulici v Bratislave strieľalo. Útok mal spáchať iba 19-ročný Juraj, ktorý otcovou zbraňou pred ponikom popravil dvojicu kamarátov Matúša (†23) a Juraja (†27).

Pár hodín po tragédii otočil zbraň proti sebe. Čin bol minulý týždeň prekvalifikovaný na teroristický útok. Mama jednej z obetí prostredníctvom sociálnej siete zverejnila oznam o poslednej rozlúčke s Jurajom. "Nezomrel ten, kto ostáva v ľudských srdciach," píše sa na parte.

Pohreb sa koná dnes v Žiline, odkiaľ mladík pochádzal. Pozostalí sa pred kostolom začali schádzať už krátko pred 14.00 hod. Nakoniec prišlo okolo 100 ľudí. Jurajova mama sedela priamo pri truhle a veľmi plakala. Pri príchode však objímala každého, kto sa s Jurajom prišiel rozlúčiť.

Na pohreb mladíka prišlo prekvapivo aj niekoľko príslušníkov čestnej stráže prezidentky Zuzany Čaputovej.

"Život však pôjde ďalej. Spoločne sa zhodneme, že by to tak Juraj chcel. Budeme na neho spomínať ako na človeka, ktorý všade rozdával úsmevy a smiech. Prijal prácu v hlavnom meste, mal okolo seba priateľov a tešil sa zo života. Každý mal pocit výnimočnosti, keď ho Juraj počúval. Bez otázok objednal jedlo aj najbližším, keď bol sám hladný. Nikdy nedal dopustiť na mladšieho brata Samka a so starými rodičmi prežil celé detstvo," povedala v smútočnom príhovore Jurajova kamarátka Tereza.

Mama Juraja zverejnila oznam o poslednej rozlúčke. Zdroj: facebook.com/D.S

