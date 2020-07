Ďalší šokujúci incident v hlavnom meste. Počas bieleho dňa sa Michal T. (43) oháňal nožom pred španielskym veľvyslanectvom. To v Bratislave sídli v Starom Meste na Prepoštskej ulici. Mnohých ľudí pobúrilo, ako Michala policajti spacifikovali. Ako to bolo naozaj?

Incident sa odohral včera okolo obeda pred španielskou ambasádou na Prepošstkej ulici. Muž, Michal T. (43), pred ňou údajne sedel už od rána. "Pýtali sme sa ho, či nepotrebuje nejakú pomoc, ale povedal, že nie," uviedol svedok.

Neskôr však na neho niekto z ambasadády zavolal políciu. Po príchode policajtov v civile začal byť muž agresívny a vytiahol nôž. Vykrikovať mal aj známe islamské ‚Alah akbar‘! V jeho blízkosti sa navyše nachádzali dve tašky s neznámym obsahom.

Ako dráma podľa očitého svedka prebiehala ďalej si pozrite vo VIDEU >>>

Stanovisko polície

"Na linke 158 sme prijali dnes krátko po 12.00 h oznámenie o neznámom mužovi, ktorý je ozbrojený chladnou zbraňou – s nožom v ruke. Na miesto boli bezodkladne vyslané policajné hliadky, ktoré hodnovernosť tohto oznámenia na mieste preverili a potvrdili.

Policajti začali s mužom komunikovať a zároveň ho vyzývali aby upustil od svojho konania, avšak na tieto výzvy muž nereagoval. Muž od svojho konania neupustil a zároveň sa v jeho blízkosti nachádzali dve tašky s neznámym obsahom. Policajti vykonali na mieste zásahu potrebné úkony a zabránili vstupu okoloidúcich osôb do blízkosti miesta incidentu.

Policajti s mužom naďalej udržiavali kontakt a opakovane ho vyzývali aby chladnú zbraň, ktorú neustále držal v ruke odložil, avšak neúspešne. Na miesto bola vyslaná zásahová jednotka PPÚ Bratislava. Nakoľko muž ignoroval aj ich výzvy, bol voči nemu vykonaný služobný zákrok za použitia donucovacích prostriedkov.

Muž bol následne obmedzený na osobnej slobode a bol ošetrený privolanou RZS z dôvodu ľahkých zranení ktoré utrpel počas zákroku. K zraneniu iných osôb v súvislosti s týmto incidentom nedošlo," uviedla hovorkyňa.

V bratislavskom Starom Meste na Prepoštskej ulici zasahovala polícia. Ulicami sa pohyboval muž ozbrojený nožom. Policajti muža zaistili. K žiadnemu zraneniu nedošlo. Na snímke policajti pred španielskym veľvyslanectvom. V Bratislave, 8. júla 2020. FOTO TASR - Jaroslav Novák Zdroj: Jaroslav Novák

Zásah pohotovostnej jednotky proti Michalovi vyvolal na sociálnej sieti búrlivú reakciu. Spacifikovalo ho desať policajtov a Michal mohol podľa záberov utŕžiť aj niekoľko kopancov. Zo zverejneného videa to však nie je úplne zrejmé. "K tomuto sa hádam ani nedá vyjadriť, nech urobil čokoľvek, ale toto??? Ani nejdem rátať, koľko policajtov sa hodilo na jedného chlapa, kopance a to vyjadrovanie, otras, hnus a hanba,"napísala jedna z komentujúcich.

Je pravda, že na videu počuť vulgárne nadávky kukláčov, ale i to, ako jeden z nich upozorňuje druhého, aby Michala nebil. Takisto je vidieť, že muž najprv odhodil nôž a potom si ľahol na zem. Takže keď sa naňho vrhli kukláči, už nebol ozbrojený.

"Asi ste zabudli na incident z Vrútok. Každý, kto má hocijakú zbraň, je veľmi nebezpečný," odkázal im Ondrej Ďurník. Vo Vrútkach 12. júna útočil nožom v priestoroch školy Ivan († 22). Zabil pri tom zástupcu riaditeľky a zranil ďalších učiteľov a žiakov.

Zaujímavý komentár pridala aj Ingrid. "Vy ste uz boli na zásahu kukláčov? Veď on ho vôbec nekope, ale nohou mu rozráža nohy od seba. Toto je normálny postup. Keď ma v ruke zbraň, tak sa predsa nemôže zohýňat a rukami mu roztiahnuť nohy naširoko. Tak majú jeho telo viac pod kontrolou a on ma sťažené manévrovanie. Pre kukláčov je primárnym samopal v ruke a veľa úkonov preto robia nohami. A aj keď chcel dokopnúť mu z ruky nôž, tak to tiež mohol urobiť iba nohami!!!"

Na mieste zasahovala aj záchrannná služba. Zdroj: tip čitatela

Postup zasahujúcich policajtov už preverujú. "Momentálne ich nadriadený vyhodnocuje zákrok z odevných kamier, ktoré mali policajti na uniformách. Zákrokom sa bude zaoberať odbor kontroly Prezídia PZ," uviedla prvá viceprezidentka Policajného zboru Jana Maškarová. "Je potrebné si však uvedomiť, že ten muž mal batoh a policajti museli pracovať s tou verziou, že v ňom môže mať výbušninu. Okrem toho kričal ‚Alah akbar‘. Preto bolo nasadených toľko policajtov a použité donucovacie prostriedky," doplnila Maškarová.

Prečítajte si tiež: