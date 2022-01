V piatok (7.1.) si to traja poľskí horolezci namierili na Gerlachovský štít. Večer sa mali so svojim štvrtým kamarátom stretnúť okolo 17:00 pri aute, ktoré mali zaparkované v Tatranskej Polianke a na ktorom všetci prišli ráno z Poľska. Späť sa však nevrátili ani do polnoci a nedalo sa im ani dovolať.

Keďže Poliakov nevideli zostupovať, požiadali záchranári o pomoc polície, aby lokalizovali ich telefóny. Tie ukázali, že boli stále v horách. Po Poliakoch okamžite začali pátrať, hľadať ich pomáhala aj Letka ministerstva vnútra.

V sobotu po nich pátrali celý deň, no bez úspechu. Dnes sa podľa webu TV Markíza pátranie Horskej záchrannej služby vo Vysokých Tatrách sa skončilo. Bohužiaľ, tragicky. Poľských horolezcov mali nájsť už mŕtvych.

