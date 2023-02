Šéfa košickej župy zadržala polícia v rámci akcie Valentín (17. 2). Najvyšší súd (NS) rovnako ako predtým Špecializovaný trestný súd nevidel dôvod na to, aby Trnka skončil za mrežami rovnako ako jeho blízky priateľ Richard Reday, a ponechal ho na slobode.

Sudca s prokurátorom - každý iné

Dozorujúcemu prokurátorovi sa rovnaký verdikt prvostupňového súdu nepozdával a preto podal proti nemu sťažnosť. Žiadal, aby NS súd zrušil jeho rozhodnutie a Trnku poslal do vyšetrovacej väzby. Podložil svoj návrh na vzatie do väzby pred pojednávaním prvostupňového a následne aj NV súdu tým, že hrozí zo strany Trnku možnosť ovplyvňovania nielen spoluobvinených, ale aj zamestnancov župy a pokračovanie v trestnej činnosti. Sudca Špecializovaného trestného súdu Peter Pulman však mal na vec iný názor a Trnku do väzby neposlal. Stotožnil sa s obhajkyňou obvineného Ivetou Rajtákovou v časti, že stíhanie jej klienta je založené na jednej vete zo svedeckej výpovede.

Naučená formulka zabrala

Presne týmto operoval aj Rastislav Trnka keď po troch dňoch od zadržania NAKA predstúpil v Košiciach pred média. „Moje stíhanie je nedôvodné, k čomu sa priklonil aj Špecializovaný trestný súd. Týmto plánujem naďalej obhajovať svoje práva a prezumpciu neviny," opakoval vtedy dookola Trnka. Ako je už jasné, Trnka sa nateraz pobytu za mrežami vyhol.

Jasný víťaz?

V obvinení Trnku sa uvádza, že šéf košickej župy s ďalšími obvinenými osobami v rámci verejného obstarávania na základe dohodnutých diskriminačných podmienok o technickej špecifikácii áut pre tender na dodávku cestných sypačov stanovili termín dodania len 90 dní, hoci museli vedieť, že výroba týchto áut trvá niekoľko mesiacov. Komisia v auguste 2020 rozhodla a vybrala uchádzača, ktorého cenová ponuka bola zhruba 1,3 milióna eur, pričom sa podobné vozidlá dali zaobstarať za výrazne nižšiu cenu. Vyšetrovateľ napokon vyčíslil škodu pri štyroch kusoch Tatroviek na cca 344-tisíc eur.

Nielen sypače, ale aj teplomery

NAKA okrem podozrivého nákupu sypačov v minulosti vyšetrovala Trnku aj v prípade nákupu predražených prechodových bezkontaktných teplomerov pre KSK

