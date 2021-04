Harabin vraj vyhlásil, že pátranie by malo súvisieť s tým, že nepreberal zásielky od vyšetrovateľa. Uviedol, že podal trestné oznámenie na policajného prezidenta Petra Kovaříka a príslušného vyšetrovateľa. „Ešte niekedy 15. decembra robil Kovařík tlačovú konferenciu a povedal tam, koho budú stíhať za 17. november. Ale necitoval mená a priezviská. Hneď na to mi však volali novinári s tým, že budem vyšetrovaný za podnecovanie,“ dodal neúspešný kandidát na prezidenta. Na Hodžovom námestí sa 17. novembra minulého roku konal protest proti vtedajšej vláde.

„Žiadne pátranie po mne nebolo vyhlásené,“ povedal pre Plus JEDEN DEŇ na úvod telefonátu Harabin s tým, že má jasný dôkaz. Pár minút pred našim telefonátom vraj totiž stál pred domom a venoval sa inému rozhovoru. „Keby bolo po mne vyhlásené pátranie, tak sú v susedných bytovkách na mňa nastrčení policajti. Hneď ako by som vystrčil hlavu z domu by som bol vypátraný. Hodinu som tam bol a nikto po mňa neprišiel,“ dodal expredseda Najvyššieho súdu.

Počas jeho pobytu pred domom to ale vraj Harabina prestalo baviť a spoludiskutujúceho vyzval, aby zavolal polícii na 158: „Zavolajte, že sa zhovárate s Harabinom na verejnom priestranstve a keď je v pátraní, tak tu čaká. Tak aj zavolal. Tam mu povedali, že nevedia či je v pátraní a keď tak prídu. Ja som za ozval, že som tu.“ Harabin tvrdí, že potom bol pred domom ešte približne dvadsať minút a neprišli si po neho.

Harabin zároveň tvrdí, že keby aj po ňom bolo vyhlásené pátranie, tak strach nemá. Nikdy vraj neporušil právo. Vyjadril sa aj k nevyzdvihnutým zásielkam z pošty: „Ja problémy nerobím. Nech mi udelia výnimku, že si môžem ísť bez rúška na poštu preberať zásielky. Lebo inak nepôjdem, nemám právnu povinnosť. Som zdravý.“ Exšéf Najvyššieho súdu nakoniec povedal: „Ja chcem byť vypátraný a oni neprišli.“

Mohlo by vás zaujímať: