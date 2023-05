AKTUÁLNE Bratislava čelí MASÍVNEMU kyberútoku! MNOHO online služieb je NEDOSTUPNÝCH!

Mesto Bratislava čelí masívnemu kybernetickému DDoS útoku. Online služby mesta preto nie sú aktuálne pre verejnosť dostupné. Oznámil to primátor hlavného mesta Matúš Vallo s tým, že napriek tomu neevidujú preniknutie do IT infraštruktúry ani ohrozenie údajov, s ktorými pracujú.