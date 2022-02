Strážni anjeli stáli pri Alexandrovi z Ondrejoviec (pozn. red. známi ho volali Šaňo), ktorý v osudný večer sedel v aute so svojími staršími priateľmi Katkou a Alexandrom a smerovali už domov. Mama Šaňa, Gabina Sádovská Batiková prezradila, že bolo asi 20:30 hod., keď išli chlapci na kebab do Levíc a potom sa zastavili pre Katku v práci.

“Takmer celý deň boli chalani spolu, dávali dokopy Alexandrove auto a plánovali jeho sobotňajšie 20. narodeniny, ktorých sa žiaľ nedožil. Chodievali takto pravidelne, ale vždy boli najneskôr do 22:30 hod. doma. Keďže neprichádzali, poslala som mu SMS, na ktorú neodpísal, tak som mu zavolala. Avšak nezodvihol,” začína svoje rozprávanie utrápená mama, ktorá už mala zlé tušenie, že sa niečo stalo.

Keď sa na sociálnej sieti dočítala v jednom z príspevkov, že sa stala nehoda medzi Hornou Sečou a Levicami, v tej chvíli pre ňu zastal čas a cítila, že je zle. Vždy sa jej totiž deti ozvali a zodvihli mobil, ale tentokrát ani jeden z nich nereagoval a nemali ani dáta.

“Rýchlo sme sadli do auta a išli k nehode, kde nám povedali, že ho odviezla záchranka do levickej nemocnice. Medzitým mi už na pohotovosti potvrdili, že ho práve vyšetrujú a zisťujú jeho zranenia,” hovorí. Keďže mal vnútorné krvácanie, musel ísť hneď na operáciu, po ktorej ho previezli na ARO a následne po zastabilizovaní, no v umelom spánku, ho letecky previezli na detské ARO do Banskej Bystrice.

Tu už boli oboznámení s tým, že jeho stav je kritický - mal zlomený výrastok krčného stavca, 4 stavce driekovej chrbtice, zlomené rebrá a nohu, prasknuté črevo, pohmoždené pľúca a narazené srdce. V pondelok ráno ho už však prebrali z umelého spánku, prešiel si niekoľkými operáciami a ešte ho čakajú aj ďalšie. Momentálne sa rany hoja, postupne mu vyberajú stehy a čaká na korzet, aby sa mohol posadiť, postaviť a začať chodiť.

